TDV'nin desteğiyle Gazze'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1000 Filistinli yetime ve annelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Gazze Vakıflar Bakanlığı Sosyal Araştırmalar Dairesi Başkanı Mahmud el-Beyk, Gazze'deki yetimler ve annelerine TDV'nin desteğiyle iftar yemeği verildiğini belirtti.

Beyk, "Gazze Şeridi'nde İsrail ablukasına maruz kalan Filistin halkına hep destek verdikleri için Türkiye'ye ve Türkiye Diyanet Vakfına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

TDV, ramazan ayında dünya çapında yaklaşık bir milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmayı hedefliyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.