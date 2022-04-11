TDV'nin Kamboçya'daki Müslümanlara ramazan yardımı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

TDV'nin Kamboçya'daki Müslümanlara ramazan yardımı sürüyor

11.04.2022 13:43
TDV'nin Kamboçya'daki Müslümanlara ramazan yardımı sürüyor

PUNOM Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kamboçya'nın Pursat ve Battambang bölgelerinde 300 aileye gıda yardımında bulundu.

PUNOM Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kamboçya'nın Pursat ve Battambang bölgelerinde 300 aileye gıda yardımında bulundu.

Pursat bölgesinin Anna Eem Camisi'nde düzenlenen programa, Kamboçya Ulusal Meclis Üyesi Rofy Othsman, TDV Eğitim Uzmanı Yahya Uyar ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Muhammed Kamil Yaykan katıldı.

Burada 150 aileye, içinde gıda malzemeleri bulunan ramazan paketleri dağıtıldı.

Kamboçya Ulusal Meclis Üyesi Othsman, AA muhabirine, gelen yardımların bölge insanını çok mutlu ettiğini söyledi.

Bölgedeki insanların bu tür yardımlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Othsman, "Türk halkına yardımseverliğinden ötürü minnettarız. Türk halkı sadece Pursat'ta değil, Kamboçya'da ve tüm dünyada Müslümanları özellikle yardıma muhtaç Müslümanları destekliyor. Bu tarz desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Çok minnettarız. Birçok duygu içindeyiz ama bunların hepsini mutluluk ile özetleyebiliriz. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Ardından Battambang bölgesine giden heyet, buradaki Müslümanlarla da bir araya geldi. Battambang Belediye Başkanı Heng Seti'nin de katıldığı programda 150 aileye yardımlar ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Seti, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ve yardımları ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Biz burada Budistler ve Müslümanlar olarak birlikte yaşıyoruz. Ben bir Budist olarak buranın lideri olmaktan onur duyuyorum. Burada bir arada olmak kardeşliğimizi artırıyor. Özellikle bu yardımlar, Diyanet Vakfı tarafından organize edilen ramazan yardımları, kurban yardımları ve burslar, buradaki topluluğumuzun ilerlemesine ve gelecek günlerle umutla bakmamıza yardımcı oluyor."

TDV Eğitim Uzmanı Yahya Uyar da, Kamboçya'da ramazan çalışmalarının devam ettiğini, ülkenin Tayland'a sınır olan bölgesinde olduklarını belirterek, "Burada 300 koli ramazan yardımında bulunduk. Organizasyonun, bu topluluğun Kovid-19 sonrası ilk buluşması olduğunu öğrendik. Bu yardımlar insanların Kovid-19 sonrası ilk kez bir araya gelmesine, buluşmasına vesile oldu. Bunun mutluluğu içindeyiz." diye konuştu.

Ramazan paketlerini alan aileler, Türk heyetine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Bağışçıları ve Balkan STK'ları iftarında konuştu Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Bağışçıları ve Balkan STK'ları iftarında konuştu Açıklaması Diyanet Vakfından Kamboçya Müslümanlarına ramazan yardımı Diyanet Vakfından Kamboçya Müslümanlarına ramazan yardımı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kamboçya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'nin Kamboçya'daki Müslümanlara ramazan yardımı sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:55:49. #1.11#
SON DAKİKA: TDV'nin Kamboçya'daki Müslümanlara ramazan yardımı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement