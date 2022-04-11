TDV'nin Kamboçya'daki Müslümanlara ramazan yardımı sürüyor - Son Dakika

PUNOM Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kamboçya'nın Pursat ve Battambang bölgelerinde 300 aileye gıda yardımında bulundu.

Pursat bölgesinin Anna Eem Camisi'nde düzenlenen programa, Kamboçya Ulusal Meclis Üyesi Rofy Othsman, TDV Eğitim Uzmanı Yahya Uyar ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Muhammed Kamil Yaykan katıldı.

Burada 150 aileye, içinde gıda malzemeleri bulunan ramazan paketleri dağıtıldı.

Kamboçya Ulusal Meclis Üyesi Othsman, AA muhabirine, gelen yardımların bölge insanını çok mutlu ettiğini söyledi.

Bölgedeki insanların bu tür yardımlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Othsman, "Türk halkına yardımseverliğinden ötürü minnettarız. Türk halkı sadece Pursat'ta değil, Kamboçya'da ve tüm dünyada Müslümanları özellikle yardıma muhtaç Müslümanları destekliyor. Bu tarz desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Çok minnettarız. Birçok duygu içindeyiz ama bunların hepsini mutluluk ile özetleyebiliriz. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Ardından Battambang bölgesine giden heyet, buradaki Müslümanlarla da bir araya geldi. Battambang Belediye Başkanı Heng Seti'nin de katıldığı programda 150 aileye yardımlar ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Seti, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ve yardımları ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Biz burada Budistler ve Müslümanlar olarak birlikte yaşıyoruz. Ben bir Budist olarak buranın lideri olmaktan onur duyuyorum. Burada bir arada olmak kardeşliğimizi artırıyor. Özellikle bu yardımlar, Diyanet Vakfı tarafından organize edilen ramazan yardımları, kurban yardımları ve burslar, buradaki topluluğumuzun ilerlemesine ve gelecek günlerle umutla bakmamıza yardımcı oluyor."

TDV Eğitim Uzmanı Yahya Uyar da, Kamboçya'da ramazan çalışmalarının devam ettiğini, ülkenin Tayland'a sınır olan bölgesinde olduklarını belirterek, "Burada 300 koli ramazan yardımında bulunduk. Organizasyonun, bu topluluğun Kovid-19 sonrası ilk buluşması olduğunu öğrendik. Bu yardımlar insanların Kovid-19 sonrası ilk kez bir araya gelmesine, buluşmasına vesile oldu. Bunun mutluluğu içindeyiz." diye konuştu.

Ramazan paketlerini alan aileler, Türk heyetine teşekkür etti.