TDV'nin "Kitap ve Kültür Fuarı" 9 Nisan'da açılacak - Son Dakika
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TDV'nin "Kitap ve Kültür Fuarı" 9 Nisan'da açılacak

05.04.2022 12:43
TDV'nin "Kitap ve Kültür Fuarı" 9 Nisan'da açılacak

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bu ramazanda 39'uncusu düzenlenecek "Kitap ve Kültür Fuarı", İstanbul ve Ankara'da 3 farklı yerde kitapseverleri ağırlayacak.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bu ramazanda 39'uncusu düzenlenecek "Kitap ve Kültür Fuarı", İstanbul ve Ankara'da 3 farklı yerde kitapseverleri ağırlayacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın kuruluşlarından Vakıf Fuarcılık tarafından ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen "Kitap ve Kültür Fuarı" bu yıl 39. kez kitapseverlerle buluşacak.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen fuar, 9-27 Nisan'da, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi avlusunda, İstanbul'da ise Büyük Çamlıca Camisi ile Fatih Camisi avlusunda olmak üzere eş zamanlı 3 yerde kapılarını açacak.

Fuar uluslararası boyut kazanacak

Yaklaşık 2500 metrekarelik kapalı alanda 100'ün üzerinde yayıncının katılacağı fuarlarda söyleşi ve imza programlarının yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de yer verilecek.

Yabancı dilde yayınlara ve yayıncılara bu sene ilk defa özel bir alan verilecek fuar, daha önceki senelerden farklı olarak uluslararası bir boyut kazanacak.

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İstanbul, Ankara, Nisan, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'nin 'Kitap ve Kültür Fuarı' 9 Nisan'da açılacak - Son Dakika


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