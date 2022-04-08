TDV'nin ramazan yardımları Kamboçya'da ihtiyaç sahiplerini sevindirdi - Son Dakika
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TDV'nin ramazan yardımları Kamboçya'da ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

08.04.2022 12:51
TDV'nin ramazan yardımları Kamboçya'da ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

PUNOM Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de 200 aileye gıda yardımında bulundu.

PUNOM Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de 200 aileye gıda yardımında bulundu.

Kentin en büyük camilerinden biri olan Nurunnaim Camisi'nin bahçesinde düzenlenen programa, ihtiyaç sahibi çok sayıda Müslüman aile katıldı.

Törene katılan 200 aileye içinde gıda malzemeleri bulunan ramazan yardımları dağıtıldı.

Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakan Datuk Oknha Osman Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yardımların çok önemli olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ve Türk halkına yardımlar için teşekkür eden Hasan, "Türkiye'de Kamboçyalı öğrenciler eğitim alıyor, burs alıyor. Bu yapılanlar da bizim açımızdan çok önemli." dedi.

Son dönemde Türkiye'nin Kamboçya'da daha tanınır hale geldiğini belirten Hasan, "Kamboçyalılar Türkiye'yi tanımıyordu, Kamboçya halkı Türkiye'yi çok bilmiyordu. Bunda uzak olmasının da çok büyük etkisi vardı. Son dönemde yapılan burs programları ve yardımlar sayesinde Kamboçya halkı ve Müslüman topluluklar Türkiye'yi çok tanıyor ve her geçen gün muhabbeti artıyor." diye konuştu.

Diyanet Vakfı Eğitim Uzmanı Yahya Uyar da Kamboçya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu güzel ayda buluştuğumuz için Allah'a şükrediyoruz. Bu yardımlar Türk insanının, Türkiye'deki Müslümanların sizlere bir hediyesidir. Bugün bunu paylaşmak için buradayız. Allah bizi 'Müslümanlar ancak kardeştir' diye kardeş kıldı. Biz bu kardeşliğin görevini yerine getirmek için buradayız. Nerede bir Müslüman varsa, nerede ihtiyaç sahibi varsa Türkiye olarak biz orada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Kamboçya, Müslüman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'nin ramazan yardımları Kamboçya'da ihtiyaç sahiplerini sevindirdi - Son Dakika


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