Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Elazığ ve Malatya depreminden etkilenen aileler için "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde toplanan ayni ve nakdi yardımları bölgeye ulaştırıyor.

TDV'den yapılan açıklamada, depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgeye gönderilen mobil mutfak aracılığıyla gençlik merkezi, tren garı ve camilerde kalan aileler başta olmak üzere yaklaşık 25 bin kişiye sıcak yemek, ekmek ve su dağıtıldığı belirtildi.

Vakfın, sıcak yemek dağıtımına günlük 3 bin kişi olmak üzere 7 noktada devam ettiği ve talep doğrultusunda sıcak yemek kapasitesinin artırılabileceği kaydedilerek, 119 hisse adak, akika ve şükür kurbanının kesimlerinin yapıldığı ve ihtiyaç sahiplerine verildiği bildirildi.

Vakfın içerisinde un, yağ, şeker, hazır gıda paketleri ile ısıtıcı, kışlık kıyafetler, battaniye gibi malzemelerinin bulunduğu 13 yardım tırının bölgeye gittiği ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandığı belirtilerek, Diyarbakır'dan TDV gönüllüleri tarafından getirilen ve partner kuruluş WEFA yardım derneğinin ilk etapta tedarik ettiği yaklaşık 1000 battaniyenin de dağıtıldığı kaydedildi.

TDV tarafından afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlanan 56 metrekarelik Sosyal Destek Çadırının, Elazığ Müftülüğü ve TDV Elazığ Şubesi bünyesinde manevi destek çalışmalarında kullanılması için Kültür Parkı'na yerleştirildiği bildirildi.

Elazığ Müftülüğü'nün, depremden etkilenen ailelerin geçici ikameti için belirlenen cami, gençlik merkezi, spor salonu, okullar gibi toplanma merkezlerine ve kurulan çadırlara manevi destek ve ihtiyaç tespiti amacıyla yönlendirildiği ifade edildi.

Hasarlı camiler tespit ediliyor

TDV uzman ekipleri tarafından Elazığ merkezde 37, Sivrice'de 6 camide hasar tespit çalışmasının yapıldığı, ilk belirlemelere göre Elazığ Merkezde 7, Sivrice'de 4 caminin taşıyıcı sistemlerinde hasar olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Depremden etkilenen ailelerin yaralarını daha hızlı sarabilmek için "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" sloganıyla yardım kampanyası başlatan TDV'nin, toplanan ayni ve nakdi yardımları hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"TDV aracılığıyla depremden etkilenen ailelere yardım etmek isteyen vatandaşların DEPREM yazıp 5601'e SMS göndererek 10 lira veya bagis.tdv.org kurumsal online bağış sayfasından, şubelerden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden istedikleri miktarda yardımda bulunabiliyor."