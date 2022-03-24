TDV'nin uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

TDV'nin uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvurdu

24.03.2022 11:07
TDV'nin uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvurdu

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), yurt dışından gelen öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunduğu uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvuruda bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), yurt dışından gelen öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunduğu uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvuruda bulundu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilahiyat fakültelerinin iş birliğinde sürdürülen Uluslararası Anadolu İmam Hatip, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programlarına Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika'dan birçok başvuru yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, vakıf olarak yurt içinde ve yurt dışında eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini belirtti.

Hayırseverlerin desteğiyle TDV himayesinde şu an Türkiye'de 5 bin 880 öğrencinin eğitim gördüğünü bildiren Açık, başvuru taleplerinin her geçen yıl arttığını aktardı.

Geçen yıl uluslararası burs programlarına 6 bin 689 öğrencinin başvurduğunu söyleyen Açık, şu bilgileri verdi:

"Bu sene 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci burs programlarımıza başvurdu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilgili ülkelerde yapılacak mülakatlarla Türkiye'de eğitim hakkı kazanan öğrenciler belirlenecek. 2022-2023 eğitim yılı için başvuru yapan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesine 540, Uluslararası İlahiyat Lisans programına 200 ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programına 80 öğrenci olmak üzere toplamda 820 öğrencimizi ülkemize kabul ederek eğitim almalarını sağlayacağız."

TDV'nin uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvurdu
TDV'nin uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvurdu
TDV'nin uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvurdu

YORUMLAR
500
THY'den lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara iş fırsatı THY'den lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara iş fırsatı

Türkiye Diyanet Vakfı, İmam Hatip, Türkiye, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'nin uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
11:03 İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"
10:47 Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor!
10:42 Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:23:57. #1.13#
SON DAKİKA: TDV'nin uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement