TDV'nin "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

TDV'nin "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da açılacak

16.04.2022 11:48
TDV'nin "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da açılacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan ayının değerine ve kıymetine dikkati çekmek için "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan ayının değerine ve kıymetine dikkati çekmek için "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Ramazan, Doğruluk, Zekat" temalarıyla dünya çizerlerinin kaleme aldığı sergi, 5 Mayıs'a kadar Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Uluslararası 117 sanatçının 305 eserle katkı sağladığı sergide, 50 eser yer alacak.

TDV, 2019'da Yemen'de yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumda duyurulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Uluslararası Çizgilerle Yemen" sergisi de düzenlemişti.

YORUMLAR
500
Erzurum işgücü piyasası araştırması Erzurum işgücü piyasası araştırması Eski Hong Kong Baş Sekreteri Lee, baş yönetici seçimi için adaylık başvurusunu yaptı Eski Hong Kong Baş Sekreteri Lee, baş yönetici seçimi için adaylık başvurusunu yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı, Mayıs, Zekat, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'nin 'Uluslararası Çizgilerle Ramazan' sergisi 18 Nisan'da açılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:58:40. #1.13#
SON DAKİKA: TDV'nin "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement