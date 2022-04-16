TDV'nin "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da açılacak - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan ayının değerine ve kıymetine dikkati çekmek için "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Ramazan, Doğruluk, Zekat" temalarıyla dünya çizerlerinin kaleme aldığı sergi, 5 Mayıs'a kadar Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Uluslararası 117 sanatçının 305 eserle katkı sağladığı sergide, 50 eser yer alacak.

TDV, 2019'da Yemen'de yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumda duyurulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Uluslararası Çizgilerle Yemen" sergisi de düzenlemişti.