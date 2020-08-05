TDV'nin uluslararası öğrenci mülakatlarının Bosna Hersek ayağı yapıldı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İmam Hatip Lisesi (UİHL) ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programları (UİLP) kapsamında Türkiye'de burslu eğitim görmek isteyen öğrenci mülakatlarının Bosna Hersek ayağı yapıldı.

TDV Ankara İl Eğitim Hizmetleri Uzmanı Abdulkadir Sylka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mülakatların son bir haftadır Balkan bölgesinde devam ettiğine işaret ederek, " Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan'da mülakatları tamamladık. Bosna Hersek'in ardından Karadağ ve Kuzey Makedonya ile devam edeceğiz." dedi.

Balkanlar'dan yoğun talep olduğunu ifade eden Sylka, başvuruların belli kriterler çerçevesinde değerlendirildiğini ve seçilen öğrencilerin mülakata çağrıldığını söyledi.

Sylka, Balkan ülkelerinin Türkiye ile ortak tarihi paylaştığını anımsatarak, "Öğrenciler yurt dışında eğitim için öncelikli olarak Türkiye'yi tercih ediyor." diye konuştu.

Balkanlar genelinde yaklaşık 100 öğrencinin mülakata alınacağını ifade eden Sylka, mülakatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Mülakatların Bosna Hersek ayağında başkent Saraybosna'da sözlü ve yazılı sınava alınan öğrenciler sonuçları 15 Eylül'de öğrenebilecek.

Bu arada, TDV'nin uluslararası öğrenci programlarına bu yıl 97 ülkeden 6 bin 295 öğrencinin müracaat ettiği belirtildi. Bu kapsamda, UİHL programında 215, UİLP programında da 80 olmak üzere toplam 295 öğrenci Türkiye'de eğitim görme imkanına kavuşacak.