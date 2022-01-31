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TDV'nin uluslararası öğrenciler için burs başvurusu 1 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika

TDV'nin uluslararası öğrenciler için burs başvurusu 1 Şubat'ta başlıyor

31.01.2022 14:27
TDV'nin uluslararası öğrenciler için burs başvurusu 1 Şubat'ta başlıyor

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası burs programları arasında yer alan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için burs başvuruları 1 Şubat'ta başlayacak.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası burs programları arasında yer alan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için burs başvuruları 1 Şubat'ta başlayacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri iş birliğinde yürütülen program kapsamında Türkiye'deki Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerine 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yurt dışından öğrenci kabul edilecek.

Burs için uluslararası öğrencilerin başvuruları 1 Şubat-15 Mart tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, çevrimiçi olarak "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılacak. Öğrenciler, başvuru süreciyle ilgili detaylara aynı adresten ulaşabilecek.

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Türkiye Diyanet Vakfı, İmam Hatip Liseleri, Türkiye, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'nin uluslararası öğrenciler için burs başvurusu 1 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDV'nin uluslararası öğrenciler için burs başvurusu 1 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika
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