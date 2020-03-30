Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), koronavirüs tedbirlerinden etkilenen ve maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik başlatılan "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyasına sanat ve kültür camiasından destek geldi.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de koronavirüsün hızla yayılmasına yönelik devlet kurumlarının çeşitli tedbirler aldığı, bu süreçten etkilenen ve ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlar için sivil toplum kuruluşlarının seferber olduğu belirtildi.

Açıklamada, Vakfın, evden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar, hastalar, kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf ve işsiz kalanlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için başlattığı "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyasına sanat ve kültür camiasından isimlerin, çektikleri videolarla destek olduğu kaydedildi.

İhtiyaç sahiplerinin yalnız olmadığını hissettirmenin önemine vurgu yapılan videolarda, bu zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşılabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, aralarında Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Döngeloğlu, Edip Zeydan, İkbal Gürpınar, Ateş Fatih Uçan ve Esra Elönü'nün de bulunduğu isimlerin Türkiye Diyanet Vakfının hazırladığı metinleri okuyup video çekerek zor durumdaki vatandaşlar için yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.