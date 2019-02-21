TDV Öğrenci Yurdu Açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kahramanmaraş'a kazandırılan Özel Kahramanmaraş Zekiye-Muhammet Muhiddin Ciğer Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek olmak, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve dini hizmetlerde görev alacak neslin yetiştirilmesi gayesiyle kurulan Türkiye Diyanet Vakfı, ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden, dini hizmetleri destekleme ve uluslararası yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüten büyük bir sivil toplum hareketi haline gelen Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu günden itibaren eğitim ve kültür hizmetlerini öncelikli faaliyet alanı olarak görerek yükseköğretim yurtlarının sayısını artırıyor.

Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kahramanmaraş'a yeni bir kız öğrenci yurdu kazandırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Özel Kahramanmaraş Zekiye-Muhammet Muhiddin Ciğer Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış, Abdulhamit Han Camii İmam Hatibi Ali Sarıkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"PEYGAMBER EFENDİMİZ EĞİTİM KURUMLARINA ÖNEM VERİYORDU"

Açılışta ilk olarak kürsüye Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç geldi. Sürgeç, Peygamber Efendimizin eğitime ve yurtlara verdiğini önemi anlatarak, "Bu yurdumuzun öncelikle hayırlara, güzelliklere vesile olmasını yüce Rabbimden temenni ve niyaz ediyorum. Peygamber Efendimiz, Mekke'den Medine'ye geldiğinde üç şey yaptı. Birincisi orada mescidi inşa etti. İkincisi mescidin içerisinde Ashab-ı Suffa adıyla eğitim kurumu oluşturdu ve o yurttu aynı zamanda. Yurt faaliyetini Ashab-ı Suffa üzerinden Efendimiz Medine'de tesis etti. Üçüncüsü de hemen mescidin dışına Pazar yerini kurdu. Yeni bir tarafta kalbi mescitte doldurdu, bir tarafta zihni eğitim ve bilgiyle doldurdu, diğer tarafta da hadi aldığınız bu eğitimi ticarette gösterin dedi. Orada da dünya hayatını işaret etti. Bu yurt hizmeti aslında Peygamber Efendimizin bir sünnetidir. Kahramanmaraş bağımsız mücadelesiyle marka olmuş bir şehirdir. Bir taraftan da ilimle, irfanla, kültürle 7 güzel insanlar, Necip Fazıl'lar yetiştirerek ön plana çıkmış kültür şehridir" ifadelerini kullandı.

"YURDUMUZUN OLMAMASI BÜYÜK EKSİKLİKTİ"

Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kahramanmaraş'ta yurt eksikliğini gördüklerini ve çalışmaya başladıklarını dile getiren Sürgeç, "Kahramanmaraş'ımızda bir yurdumuz yok, yurdumuzun olması lazım dedik. Birçok ilde yurt var ama Kahramanmaraş'ta Diyanet Vakfı'na ait bir yurt yok, bu büyük bir eksikliktir dedik ve ikinci adım olarak yurt arayışına koyulduk. Allah razı olsun, Muhammet ağabeyimiz ve damadı Mustafa hocam bize burayı gösterdi. Kendisi Kur'an Kursu yapmak istiyordu, ben dedim ki, burada aslında yurda ihtiyacımız var. Sağ olsunlar onlar da kabul ettiler ve projeyi değiştirdik, yurda çevirdik. Elhamdülillah bu sene eğitime başladı, şuan itibariyle 150 kişilik yurdumuzda 130 civarında yavrumuz, kızımız eğitimlerine devam ediyor. Bunların bir kısmı İlahiyat Fakültesi'nde, bir kısmı Eğitim Fakültesi'nde, Tıp Fakültesi'nde devam eden öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz burada huzur içerisinde kalıyorlar. Biz dedik ki, sadece otelcilik yapmayalım, yedirelim, içirelim, okula gitsin gelsin olmasın diye zihinlerini de, gönüllerini de dolduralım istedik. Çünkü tasavvufta şöyle bir kaide var, sen nefsini hak ile meşgul etmezsen, o seni batıl ile meşgul eder" dedi.

"YAKLAŞIK 10 BİN ÖĞRENCİYİ OKUTMAKTAYIZ"

Ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülkemizde ve dünyada çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, "Kahramanmaraş'ta iki günlük bir program çerçevesinde gelmiş bulunuyorum. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın sizlere selamlarını getirdim. Yurdumuzun hayırlara vesile olması dileklerini sizlere ileteyim. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle ülkemizde ve dünyada çok güzel hizmetler yapılmaktadır. Bu hizmetlerin bir kısmı eğitim alanıyla ilgilidir, diğer bir kısmı insanı yardım boyutuyla ilgilidir. Özellikle Türkiye Diyanet Vakfımızın çeşitli ülkelerden Türkiye'ye getirerek okuttuğu öğrenci sayısı yaklaşık 10 bin civarındadır" açıklamalarında bulundu.

"HEDEFİMİZ HER İLDE EN AZ BİR YURT AÇMAK"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın hedefinin tüm illerde yurt açmak olduğunu kaydeden Muslu, sözlerine şu şekilde devam etti, "Vakfımız eğitim işlerine gerçekten çok büyük önem veriyor. Tabi ülkemizde yürütülen faaliyetlerden bir tanesi de Yurtlar Ve Sosyal İşletmeler Müdürlüğümüzün deruhte ettiği yurtlarımız var. Tabi sayıları bugün itibariyle çok arzu edilen seviyede olmasa da özellikle KYK'da kalan öğrencilere tanınan kolaylıkların, diğer yurtlara da tanınması çerçevesinde Diyanet Vakfı yurtlarında kalan öğrenciler de aynı imkânlardan istifade etmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı gelecekte çalışmalarına hız verecektir. Şuan 37 yüksek öğrenim yurdumuz var, 11'i erkek, diğerleri kız yurdu. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki yıl 60'a bulduracak. Yakın gelecekte de vakfımızın hedefi her ilimizde en az bir erkek ve bir kız olmak üzere yüksek öğretim öğrenci yurdu açmaktır. Bu tesis Kahramanmaraş'ımıza kazandırdıkları için başkanlığımız adına şükranlarımızı arz ediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak niyetlerine göre ecrini verecektir. Bu yurdun yapımında kimlerin emeği geçtiyse Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. İnşallah ahirette mizanlarına bu yaptıkları çalışmalar koyulur."

Protokol konuşmalarının ardından Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kahramanmaraş'a kazandırılan Özel Kahramanmaraş Zekiye-Muhammet Muhiddin Ciğer Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Müftü yardımcıları, Daire amirleri, İlçe Müftüleri, TDV temsilcileri yanında İl Müftülüğü Bayan koordinatörleri ve öğrenciler katıldı.