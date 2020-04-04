TDV öğrenci yurtları ve sosyal tesisleri sağlık çalışanlarına açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TDV öğrenci yurtları ve sosyal tesisleri sağlık çalışanlarına açıldı - Son Dakika

TDV öğrenci yurtları ve sosyal tesisleri sağlık çalışanlarına açıldı

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı yurtları sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

TDV öğrenci yurtları ve sosyal tesisleri sağlık çalışanlarına açıldı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı yurtları sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayılan korona virüse karşı kamunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları da tüm imkanlarını seferber ediyor. Bir yandan düzenledikleri yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışan sivil toplum kuruluşları bir yandan da salgınla mücadelenin baş mimarları sağlık çalışanlarına yardımcı oluyor. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı, 7 ilde bulunan 5 yurt ve 4 sosyal tesisinin kapılarını sağlık çalışanları ile ceza evi çalışanlarının konaklaması için açtı.


Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zor günlerden geçildiğini belirtti. Salgınla mücadele ve tedavinin baş kahramanları sağlık çalışanlarının zorlu süreçten en çok etkilenen kişiler olduğunu ifade eden Açık, "Olası enfeksiyon riskine karşı aile bireylerinin etkilenmemesi için evlerine gidemeyen ve kendilerini izole etmeleri gereken sağlık çalışanlarımıza yurtlarımızı açarak destek olmaya çalışıyoruz. Onların insanlık için yapmış olduğu fedakarlığın bedeli hiçbir şekilde ödenemez bunu biliyoruz anca küçükte olsa moral ve destek olabilirsek ne mutlu bizlere. İlk etapta. Adana'da 310 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu, Ankara'da 216 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis, Kırklareli'nde 465 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu ve 138 yatak kapasitesiyle 1 erkek yurdu, Kütahya'da 197 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu, Manisa'da 116 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis, Rize'de 171 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis, Van'da 216 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis ve 417 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu hizmete açılmıştır. Tüm imkanlarımızla sağlık çalışanlarımız, devletimiz ve milletimizin yanındayız" şeklinde konuştu.


Açık, talep gelmesi durumunda diğer illerdeki yurtlarında sağlık çalışanlarının hizmetine sunulabileceğini ifade etti. - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:38 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Antalya'da 'merdiven altı' tıraş
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
15:13
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı         
15:10
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı         
15:08
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi         
14:56
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor         
14:43
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi         
14:38
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 17:59:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TDV öğrenci yurtları ve sosyal tesisleri sağlık çalışanlarına açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]