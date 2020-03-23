TDV öğrencilerinden "Evde Kal" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel TDV öğrencilerinden 'Evde Kal' etkinliği - Son Dakika

TDV öğrencilerinden "Evde Kal" etkinliği

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarında kalan öğrenciler, "Evde Kal" ana başlığıyla belirlenen 4 farklı tema çerçevesinde evde çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.

TDV öğrencilerinden

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarında kalan öğrenciler, "Evde Kal" ana başlığıyla belirlenen 4 farklı tema çerçevesinde evde çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Öğrenciler, yaptıkları etkinlikleri sosyal medyada da paylaşıyor.

Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesini etkisi altına alan korona virüs salgınına önlem almak için eğitime geçici süre verilen ara nedeniyle evlerinde vakit geçiren öğrenciler, zamanlarını değerlendirmek için çeşitli faaliyetlere başladılar. Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesince "Evde Kal" ana başlığıyla belirlenen 4 farklı tema çerçevesinde etkinlikler düzenleyen öğrenciler, günlük olarak evde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımlarda bulunuyorlar. TDV yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler, "TDV Evde Okuyor" etkinliği kapsamında evde geçirdikleri süre boyunca belli saatlerde kitap okuyarak, okudukları kitaplardan alıntılar yapıp sosyal medyada paylaşıyor. Öğrenciler eğitim gördükleri alan ve farklı kategorilerde tematik okumalar gerçekleştirerek hem kendi zamanlarını değerli kılıyor hem de öğrendiklerini başkalarıyla paylaşıyorlar.

TDV yurtlarında kalan öğrencilerin evlerinde gerçekleştirdikleri ikinci tema ise "Evden İyilikler". Bu tema kapsamında öğrenciler evde kaldıkları süre içerisinde ailesine yardım ediyor, apartmanında ve mahallesinde sokağa çıkması sınırlandırılan yaşlı, hasta ve komşularının ev ihtiyaçlarını temin etmek üzere yardımlarına koşuyor. Öğrenciler, tüm bunları gerçekleştirirken sosyal medya hesaplarından da farkındalık oluşturmak ve iyiliği yaymak adına paylaşımlar gerçekleştiriyorlar.

Öğrenciler "Anlatacak neyin var?" ve "Evde Kal İrfanlı Kal" gibi farklı temalar vesilesiyle de günlük olarak hadis öğreniyor, meal takip ediyor, film ve belgesel izliyor ve bu süreçte yaşadıklarını, hayallerini yazıya döküyorlar.

(Neşra Durmaz/İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:26 Kaynak: İHA

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