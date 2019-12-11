TDV Sincan Şube ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TDV Sincan Şube ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapacak - Son Dakika

TDV Sincan Şube ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapacak

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı Ankara Sincan Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin doğalgaz faturalarını ödeyerek yakacak yardımında bulunacak.

TDV Sincan Şube ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapacak, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı Ankara Sincan Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin doğalgaz faturalarını ödeyerek yakacak yardımında bulunacak.


Sincan İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şube Başkanı Mevlüt Topçu, ilçe genelinde yaşayan ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda her ay bir iyilik hareketi gerçekleştirdiklerini, Aralık ayında da "Kış üşütür, siz ısıtın" sloganıyla iyilik hareketi başlattıklarını söyledi.


Vakıf gönüllüleri tarafından sosyal incelemeler kapsamında yapılan ziyaretlerde doğalgazla ısınan konutlarda oturan ailelerin birçoğunun faturalarını ödeyemediğini, kömürle ısınan konutlarda oturan ailelerin ise yakacak alamadığını tespit ettiklerini belirten Topçu, "Başlattığımız kampanya kapsamında hayırseverlerimizin yapacağı yardımlarla belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin doğalgaz faturalarını ödeyeceğiz. Yakacak alamayan ailelere ise nakdi yardımda bulunacağız. Kışın soğuk yüzünü gösterdiği bu günlerde yapılacak yardımlarla ailelerimizin evlerini ısıtacağız. İyilik hareketimize ne kadar çok destek gelirse o kadar çok ailenin evini ısıtacağız." diye konuştu.


Topçu, Sincan Yardım Koordinasyon Merkezi'ne kayıtlı yaklaşık 2 bin ailenin olduğunu ve ilk etapta bu ailelere yardım yapacaklarını ifade etti.


Kasım ayında çocukların üşümemesi için "Bir Mont Bir Bot" iyilik hareketi gerçekleştirdiklerini ve gelen bağışlarla 146 çocuğu giydirdiklerini hatırlatan Topçu, "Hayırseverlerimizin bu ayki iyilik hareketimize de ciddi anlamda destek vereceğini düşünüyoruz. Bizler evimizde sıcak ortamlarda otururken kardeşlerimizin çocuklarıyla birlikte soğukta oturmalarına gönlümüz razı olmuyor" şeklinde konuştu.


Topçu, kampanyanın Aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini ve yardım yapmak isteyen vatandaşların Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubesi'ne veya ilçe müftülüğüne gelerek makbuz karşılığında bağış yapabileceklerini, kampanyanın detaylarına ilişkin ise 0312 270 23 56 numaradan detaylı bilgi alınabileceğini söyledi. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Google 2019'da en çok arananlar listesini açıkladı
G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı

Son Dakika Haberleri
16:48 Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi - Haber
16:48 "DAP Eylem Planı" hazırlık çalışmaları başladı - Haber
16:48 Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den 12 yıl hapis cezası - Haber
16:48 Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı - Haber
16:48 Hamas'tan İngiltere seçimlerine müdahale iddiasına yalanlama - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:48:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TDV Sincan Şube ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]