TDV tarafından Lübnan'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "2021 Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında kesilen 2 bin 100 hisse kurban etini, Lübnan'daki 20 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

TDV görevlisi olarak Türkiye'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelen ekip, Kurban Bayramı'nın ilk gününden bu yana ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sevindirilmesi için çalışmalar yaptı.

Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı 2 bin 100 hisse kurban, bayramın birinci gününden itibaren Beyrut'ta belirlenen 2 ayrı noktada TDV görevlilerinin kontrolünde kesildi.

Parçalanarak poşetlenen kurban etleri, TDV gönüllüleri eşliğinde, önceden belirlenen 22 ayrı bölgede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

"Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk, böyle organizasyonlarla daha da güçlenecek"

TDV Lübnan kurban organizasyonu sorumlusu Oğuz Köktaş, AA muhabirine, kurbanların kesim ve dağıtım çalışmalarının sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi.

Vakıf olarak Kurban Bayramı'nda Türk milletinin emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Lübnan'da bulunduklarını belirten Köktaş, şöyle konuştu:

"Beyrut'a geldiğimiz andan itibaren yoğun şekilde çalışıyoruz. Bayram namazından sonra başladığımız kurban kesim çalışmalarımızı bugün tamamladık. Kesilen hisselerin dağıtılması çalışmaları da artık tamamlandı. Bu kapsamda 2 bin 100 hisse, 20 bin ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi. İnanıyorum ki güçlü bir gönül bağı olan Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk, böyle organizasyonlarla daha da güçlenecek."

Köktaş, kurban dağıtımı yaparken çocuklara da balon, şeker, oyuncak gibi hediyeler dağıttıklarını kaydederek, onları da unutmadıklarını dile getirdi.

Bu arada, TDV'nin kurban kesim yerini Mghairiyeh Bölgesi Belediye Başkanı Samir Kassem Daher de ziyaret etti.

Türkiye ile Lübnan'ın köklü bağlarının olduğunu ifade eden Daher, yaptığı çalışmalardan dolayı TDV yetkililerine teşekkürlerini iletti.