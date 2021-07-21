"TDV bu yıl yurt dışında 77 ülke 335 bölgede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bugün Borama'da 300 büyükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Şimdi de ihtiyaç sahiplerine etlerin dağıtımını yapıyoruz. Borama'da 3 bin kişiye milletimizin bağışladığı kurbanlıkların etlerini ulaştırdık. Türkiye olarak insanları bayramda mutlu etmek bizleri gururlandırıyor."

Kötan, vakıf olarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

TDV Somaliland kurban organizasyonu sorumlusu Muhammed Taha Kötan, AA muhabirine, insanların bayramda yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Son Dakika › Güncel › TDV tarafından Somaliland'da kesilen kurbanlar 3 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

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