TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere sınav ve mülakat yaptı - Son Dakika
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TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere sınav ve mülakat yaptı

04.04.2022 15:00
TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere sınav ve mülakat yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye'de ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere mülakat yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye'de ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere mülakat yaptı.

TDV Eğitim ve Kültür hizmetleri müdürlüğü Akademik ve Kültürel Faaliyetler Uzmanı Ali Güner, AA muhabirine, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans Programı ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görecek öğrencileri seçmek için önce sınav ve sonra mülakat yaptıklarını söyledi.

Güner, TDV'nin burs programı kapsamında Nijerya'dan 250 öğrencinin müracaat ettiğini ancak 100'ünün mülakata çağrıldığını belirtti.

Eğitim faaliyetlerinin kendileri açısından önemli olduğuna dikkati çeken Güner, bu kapsamda TDV'nin hem yurt dışı hem de yurt içindeki okullarında çok sayıda öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

Güner, öğrenci kabul şartı olarak lise için ortaokul mezunu, lisans için lise mezunu öğrencilerin mülakata girebildiğine işaret ederek "Öğrenci seçiminde öncelikle görsel yeteneğe bakıyoruz, ondan sonra Kur'an-ı Kerim ezber ve okuma düzeyleri, genel kültür bilgileri ve sonra Türkiye'yi neden tercih ettiklerini ve hedeflerini soruyoruz." dedi.

TDV'nin bursuyla şimdiye kadar 111 ülkeden 10 bine yakın öğrenci Türkiye'de eğitim gördü.

TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere sınav ve mülakat yaptı
TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere sınav ve mülakat yaptı
TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere sınav ve mülakat yaptı
TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere sınav ve mülakat yaptı

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Türkiye Diyanet Vakfı, İmam Hatip, Türkiye, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere sınav ve mülakat yaptı - Son Dakika


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