TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Ugandalı öğrencilere sınav düzenledi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Türkiye'de eğitim görmek isteyen lise ve üniversite düzeyindeki Ugandalı öğrenciler için sınav düzenlendi.

TDV yetkililerinden Serkan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene Uganda'dan 150 başvuru aldıklarını belirtti.

Adaylara yazılı sınav ve sözlü mülakat yapıldığını söyleyen Aksoy, uzman değerlendirmesi ve inceleme sonucu 75 adayın başvurusunun kabul edildiği bilgisini paylaştı.

Aksoy, "Bu sene ön elemeden geçmeyi başaran 75 adayın 22'si lisans düzeyinde İslami ilimler eğitimi almak isteyen kişiler. 53 öğrenci ise Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi projesi kapsamında eğitim almak istiyor. Sınav ve mülakat süreçlerinin sonunda Uganda için ayrılan 15 kontenjana öğrenci seçme işlemi yapmış olacağız. Bu öğrenciler Türkiye'de eğitim almaya hak kazanacaklar." dedi.

Sınava katılan öğrencilerden Sabir Oviboy, Türkiye hakkında çok şey duyduğunu ve eğitim için Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi.

Oviboy, "Türkiye'de iyi üniversitelerde eğitim alarak mühendis olmak ve aynı zamanda imamlık eğitimi almak istiyorum. Sonra geri dönüp ülkeme ve halkıma hizmet edeceğim." diye konuştu.

TDV'nin 1992'de başlattığı öğrenci çalışmaları kapsamında her sene 112 ülkeden binlerce öğrenci eğitim almak için Türkiye'ye geliyor.

Lise ve üniversite düzeyinde öğrencilerin burslu olarak kabul edildiği program Müslüman azınlıkların ve toplulukların olduğu bölgelerde yürütülüyor.

TDV'nin bursuyla şimdiye kadar 112 ülkeden 10 bine yakın öğrenci Türkiye'de eğitim gördü.