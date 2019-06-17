TDV Uluslararası İmam Hatip Lisesi için Azez'de mülakat yapıyor

Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İmam Hatip Lisesi'ne katılmaya hak kazanacak öğrenciler için Azez
ilçesinde mülakat yapıyor. Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı bölgelerinde mülakatlar 7 ayrı noktada gerçekleştiriliyor.
Yazılı ve sözlü düzenlenen mülakatlarda başarılı olan toplam yaklaşık 30 öğrenci, Türkiye'deki Uluslararası İmam Hatip Liselerinde eğitim alma fırsatı yakalayacak.
AA muhabirine açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye
Genel Koordinatörü Abdulkadir Bekiroğlu, "Eğitim hizmetlerine önem vermekteyiz. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında eğitim projeleri yapmaktayız." dedi.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 7 noktadaki mülakatlara Azez'den başladıklarını belirten Bekiroglu, "Yurt içinde 39 yurdumuzla burs verdiğimiz 3 bin 200 öğrencimizle, eğitim koordinatörlüklerimizle, üniversite, anaokulu ve kolejlerimizle eğitim faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Ayrıca yaklaşık 100 ülkeden öğrenci getirerek Uluslararası İmam Hatip Liselerinde okumaları sağlamaktayız. Tüm bu faaliyetler hayırsever halkımızın desteğiyle olmaktadır." diye konuştu.
Bekiroğlu, "Bugün burada 150 kadar öğrencimizin mülakatını yapıyoruz. Sınavları kazanmaları durumunda Türkiye'de okullarda eğitim alma fırsatı yakalayacaklar. Her türlü sosyal imkandan faydalanacaklar. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'de aldıkları eğitim ve bilinçle, ülkelerini kalkındırmaya ve din hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.
Mülakatlar sonrası Azez'deki Kur'an kurslarını da ziyaret eden TDV heyeti, diyanet hizmetlerini inceledi.