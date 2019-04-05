Tdv Uluslararası Öğrenci Programlarına 9 Bin 646 Kişi Başvurdu

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası öğrenci programlarına 107 farklı ülkeden 9 bin 646 öğrenci Türkiye'de eğitim görmek için başvurdu.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası öğrenci programlarına 107 farklı ülkeden 9 bin 646 öğrenci Türkiye'de eğitim görmek için başvurdu.



TDV'den yapılan açıklamaya göre, kurumun yurt dışından öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunduğu Uluslararası İmam Hatip ve Uluslararası Lisans programlarına başvurular tamamlandı.



Uluslararası eğitim programlarına, 2018'de 105 ülkeden 8 bin 505 öğrenci, bu yıl ise 107 ülkeden 9 bin 646 öğrenci başvurdu. Bu yıl, Uluslararası İmam Hatip Lisesi programına 83 ülkeden 4 bin 337, Uluslararası İlahiyat Lisans programlarına da 102 ülkeden 5 bin 309 öğrenci müracaat etti.



Başvurular, nisan ayı içerisinde değerlendirilerek, gerekli şartları taşıyan adayların mülakatları mayıs ve haziranda ülkelerinde yapılacak. Mülakatlar sonucunda uygun görülen adaylar, TDV uluslararası öğrenci bursluluk programına kabul edilecek.



Türkiye Diyanet Vakfı, 2019 Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında, Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı için 450, Uluslararası İlahiyat Lisans programı için de 200 öğrenci olmak üzere toplam 650 öğrenciye daha Türkiye'de eğitim desteği verecek.



"Ümmetin evlatlarına da sahip çıkıyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, TDV'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 1993'den beri yurt dışında ve yurt içinde eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü, Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında her yıl dünyanın dört bir tarafından öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunduğunu ifade etti.



TDV'nin, dünyanın pek çok noktasından gelen öğrencilere Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Öğrenci Programı ve Uluslararası İlahiyat programının da aralarında bulunduğu projelerle eğitim imkanı sunduğuna dikkati çeken Polat, "Bugüne kadar 111 ülkeden binlerce öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sunan Vakfımız, burs imkanları ile birlikte barınma ve farklı eğitim sisteminden gelen öğrenciler için tamamlayıcı eğitim imkanları da sağlıyor. Uluslararası öğrencilerin her geçen yıl artarak devam eden Türkiye'de eğitim görme isteği de bizleri mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.



Bugün İslam dünyasında yaşanan pek çok eksikliğin giderilmesinin hedeflendiği eğitim programları ile hali hazırda 2 bin 315 öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sağlandığını aktaran Polat şu ifadeleri kullandı:



"Sadece kendi evlatlarımıza değil, ümmetin evlatlarına da sahip çıkıyoruz. Dünya üzerinde, genel olarak eğitim öğretime ve özelde ise din eğitimine erişim imkanından mahrum Müslüman toplumlara bu imkanı sunma hedefiyle faaliyetlerimizi yürütürken aslında öğrencilerin İslam'ın orta yolunu, sahih kaynaklardan hikmetli bir şekilde öğrenmelerini hedefliyoruz. Ülkelerini ve çevrelerini aydınlatacak, İslam medeniyetinin aklı selimini ve birikimini idrak eden, ahlak ve maneviyatı önceleyen, bilinçli fertler yetiştirmek amacı ile 7 kıtadan ümmetin evlatlarına eğitim imkanı sağlıyoruz."



Polat, halen 80 ülkeden bin 185 öğrencinin İstanbul, Kayseri, Konya, Bursa ve Sivas'taki Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde eğitimini sürdürdüğünü, Uluslararası Lisans programlarında 66 ülkeden 470 öğrencinin, Uluslararası İlahiyat programında 15 ülkeden 554 öğrencinin, Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programında ise 33 ülkeden 106 öğrencinin TDV desteğiyle Türkiye'de eğitim gördüğünü kaydetti.

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