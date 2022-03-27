TDV ve DİTİB'den Kosova'ya ramazan yardımı - Son Dakika
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TDV ve DİTİB'den Kosova'ya ramazan yardımı

27.03.2022 20:57

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından, Ramazan dolayısıyla bu yıl da Kosova'da ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin aileye gıda kolisi dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından, Ramazan dolayısıyla bu yıl da Kosova'da ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin aileye gıda kolisi dağıtılıyor.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen yardım dağıtımına, Türkiye'nin Prizren Muavin Konsolosu İsmail Cenk Şen, DİTİB ve TDV gönüllüleri katıldı.

Din Hizmetleri Müşavir Vekili Bilal Coşkun, AA muhabirine, gıda yardımlarını din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Coşkun, "Yaklaşık 2 bin koliye yakın bir yardımı Kosova'da, Kosova müftülükleriyle ortak çalışma yürüterek belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bu yardımlar münasebetiyle bütün yardımseverlere, Türkiye ve Almanya'daki Müslüman kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TDV temsilcisi Abdülkadir Sülka ise ramazan ayında Balkan ülkelerine yönelik çeşitli faaliyetler düzenleyeceklerini belirtti.

Sülka, "Türkiye Diyanet Vakfımızın 'Hediyem Kur'an olsun' projesi kapsamında bütün Balkan ülkelerinde Kur'an dağıtımımız olacak. İnşallah bu program çerçevesinde Kosova'da bin tane Kur'an dağıtımı gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

DİTİB temsilcisi Yakup Aydın da hayırseverlerin bağışları sayesinde yardımları ulaştırabildiklerinin altını çizdi.

Ramazan boyunca 2 bin gıda kolisi Prizren'in yanı sıra Priştine, Mamuşa gibi belediyelerce belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TDV ve DİTİB'den Kosova'ya ramazan yardımı
TDV ve DİTİB'den Kosova'ya ramazan yardımı
TDV ve DİTİB'den Kosova'ya ramazan yardımı
TDV ve DİTİB'den Kosova'ya ramazan yardımı
TDV ve DİTİB'den Kosova'ya ramazan yardımı
TDV ve DİTİB'den Kosova'ya ramazan yardımı
TDV ve DİTİB'den Kosova'ya ramazan yardımı

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Almanya DİTİB Afrika'da ramazan yardımı dağıtımına başladı Almanya DİTİB Afrika'da ramazan yardımı dağıtımına başladı Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV ve DİTİB'den Kosova'ya ramazan yardımı - Son Dakika


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