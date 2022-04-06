TDV ve DİTİB Gana'da ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerini sevindirdi - Son Dakika
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TDV ve DİTİB Gana'da ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

06.04.2022 21:48
TDV ve DİTİB Gana'da ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlattığı ramazan programı çerçevesinde Gana'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlattığı ramazan programı çerçevesinde Gana'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

TDV Temsilcisi Onur İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan vesilesiyle ülkede ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin koli gıda dağıtıldığını söyledi.

Ülke genelinde 7 su kuyusu da açtıklarını ifade eden İnan, "Hediyem Kuran Olsun" projesi kapsamında 3 bin İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını dile getirdi.

TDV Akra Din Hizmetleri Müşaviri Süleyman Kısaoğlu, ülkede yapılan yardımların tamamını Türk hayırseverlerin gönderdiğini ifade etti.

Bağışçıların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Kısaoğlu, "Bağışçılarımız Ganalı Müslümanların Ramazan sevincini dolu dolu yaşamalarına vesile olmuşlar. Ganalı Müslümanlar her daim hayırsever halkımıza dua etmekteler." dedi.

Kısaoğlu, söz konusu yardımların, iki ülke arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını da sağlamlaştırdığını ifade etti.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Togo Cumhuriyeti, Türk, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV ve DİTİB Gana'da ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerini sevindirdi - Son Dakika


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