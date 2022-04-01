TDV ve DİTİB Kırgızistan'da gıda paketleri dağıttı - Son Dakika

Ramazan arifesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıttı.

Türkiye tarafından Bişkek'te inşa edilen Merkez İmam Serahsi Camisi'nin avlusunda hazırlanan gıda paketleri, ülkede görev yapan Türk din görevlileri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Din Hizmetleri Müşavirliğinin organizasyonunda hazırlanan gıda paketlerin dağıtım programına Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk katıldı.

Doğan, yaptığı açıklamada, "Bu yardım faaliyetinin düzenleyicilerinden olan Almanya'daki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yardımlarınız gerektiği yere ulaştı." dedi.

Doğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Özgen şehirlerinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan İmam Serahsi camilerinde ramazan boyunca faaliyetler düzenleyeceklerini belirtti.