TDV ve DİTİB, Özbekistan'da ramazan yardımlarını tamamladı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) görevlileri, Özbekistan'da başlattığı ramazan yardımı dağıtım çalışmalarını tamamladı.

Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtımı için ülkede bulunan TDV ve DİTİB görevlileri, Semerkant'ın ardından Buhara ve Taşkent'te yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

İçerisinde un, yağ, şeker, pirinç, makarna ve çay gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu koliler, TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç ve DİTİB Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık ile gönüllüler tarafından Buhara'nın iki farklı noktasında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Öte yandan, TDV ve DİTİB görevlileri, ihtiyaç sahibi bazı engellileri de unutmadı. Görme, işitme ve bedensel engellilerin bulunduğu 3 gruba da yardımlar görevlilerce verildi.

Taşkent'in de iki noktasında yardımlar dağıtıldı

Görevliler, başkent Taşkent'teki Hazreti İmam Külliyesi bahçesinde ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdı. Burada kurulan alanda, dua edilmesinin ardından koliler dağıtıldı.

Daha sonra Zengi Ata Türbesi bahçesinde de yardım dağıtımları gerçekleştirildi. İçerisinde temel gıda maddeleri bulunan koliler, Taşkent'te yaşayan ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu.

Buradaki törenin ardından, Süzük Ata Külliyesi bahçesine, Eğinç, Salçık ve DİTİB Medya ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ercüment Aydın, iki ülkenin dostluğu anısına fidan dikti.

Büyükelçi Bekar'a ziyaret

TDV ve DİTİB görevlileri, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ı da ziyaret etti.

Bekar, ziyarette, TDV ve DİTİB'in yardımlarının Özbekistan halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Özbekistan'ın hem dini hem tarihi hem de kültürel olarak önemli bir ülke konumunda bulunduğunu aktaran Bekar, buraya ileriki dönemde paket turlarla Türkiye'den ziyaretçi çekilebileceğini ifade etti.

Bekar, Türkiye'nin köklerinin ata yurdu Özbekistan'da olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özbekistan, potansiyel olarak Orta Asya'nın kalbi. Haritadan Özbekistan'ı çıkardığınızda Orta Asya bomboş bir delik haline geliyor. Potansiyeli yüksek ve bu da lideri tarafından iyi kullanılıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kararlı duruyor ama reformların hayata geçirilmesi zaman alacak. Sabırlı olmak gerekiyor ama gidilen yol doğru bir yol."

Ziyarette, Eğinç ile Salçık da kuruluşlarının yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.