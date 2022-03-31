TDV ve DİTİB, ramazan öncesi yardımlarıyla Özbekistan'da yüzleri güldürüyor - Son Dakika
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TDV ve DİTİB, ramazan öncesi yardımlarıyla Özbekistan'da yüzleri güldürüyor

31.03.2022 11:57

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından ramazan öncesi Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından ramazan öncesi Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtımına başlandı.

İçerisinde un, yağ, şeker ve pirinç gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu kolilerin ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yapılan programda, ilk dağıtım kolilerinin gönderildiği yer Semerkant oldu.

Semerkant'ın farklı bölgelerinde TDV ve DİTİB görevlilerince dağıtılan koliler, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdü.

Buhara ve başkent Taşkent'te de devam edecek yardım kolisi dağıtımlarıyla 3 bin 500 aileye ulaşılması planlanıyor.

"Bu yardımları en kısa sürede ulaştıracağız"

TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç, AA muhabirine, ata topraklarında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vakıf olarak Türk milletinin emanetlerini Özbekistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladıklarını aktaran Eğinç, şöyle konuştu:

"Özbekistan'da, Semerkant, Buhara ve Taşkent'in 14 ayrı dağıtım noktasında 3 bin 500 gıda kolisini dağıtmak üzere çalışmalara başladık. İnşallah bu yardımları en kısa sürede ulaştıracağız. Görevimizi yerine getireceğiz, emanetleri sahiplerine ulaştıracağız. Orta Asya ata yurdumuz olan bir bölge. Ulema kaynağı ve maneviyatın olduğu bir yer. Dolayısıyla soydaşlarımızla çalışmalarımız daha fazla yoğunluk gösteriyor. Vakıf olarak zaten bu bölgede okullarımız ve kurumlarımız var, onlarla iş birliği yaparak çok güzel hizmetlere imza atıyoruz. Milletimiz şunu bilsin, emanetleri emin ellerde ve yerlerine en güzel şekilde ulaşıyor."

"Kardeşlerimizin sevincini görmek bizleri memnun etti"

DİTİB Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık da ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya başladıklarını dile getirdi.

Salçık, 3 bin 500 aileye ulaştırılacak yardımların ilk dağıtım durağının Semerkant olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan münasebetiyle TDV iş birliğiyle DİTİB olarak mazlum ve mağdur coğrafyada ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Almanya'daki hayırseverlerin emanetini güvenli bir şekilde teslim etmek üzere buradayız. Özbekistan genelinde 3 bin 500 koliyi inşallah ihtiyaç sahibi, mazlum ve mağdur kardeşlerimize dağıtacağız. Almanya'daki hayırsever kardeşlerimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz, onların duasını da kardeşlerimize götüreceğiz. Burada çok güzel anlar yaşadık, ramazanın bir nebze de olsa mutluluğunu kardeşlerimize hissettirmek için buraya geldik. Kardeşlerimizin yüzlerindeki sevinci görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti."

Salçık, DİTİB'in çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Türk ve İslam coğrafyasında hayır hizmetleri sürdürmekteyiz. Ata diyarımızda da TDV ve DİTİB çalışmalarına devam ediyor. Başta Özbekistan olmak üzere ramazan sevincini inşallah ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yaşatmaya çalışıyoruz. Onların hayır dualarını, bize emanetlerini teslim eden hayırsever kardeşlerimize götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TDV ve DİTİB, ramazan öncesi yardımlarıyla Özbekistan'da yüzleri güldürüyor
TDV ve DİTİB, ramazan öncesi yardımlarıyla Özbekistan'da yüzleri güldürüyor
TDV ve DİTİB, ramazan öncesi yardımlarıyla Özbekistan'da yüzleri güldürüyor

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Türkiye Diyanet Vakfı, Özbekistan, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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