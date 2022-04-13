TDV ve DİTİB ramazanda Mali'deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi - Son Dakika
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TDV ve DİTİB ramazanda Mali'deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

13.04.2022 16:03
TDV ve DİTİB ramazanda Mali'deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla Mali'de ihtiyaç sahiplerine 3 bin 450 gıda kolisi dağıtıldı, 9 köyde su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışı yapıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla Mali'de ihtiyaç sahiplerine 3 bin 450 gıda kolisi dağıtıldı, 9 köyde su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışı yapıldı.

"Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla ramazana yönelik hazırlanan yardım programı kapsamında Mali'de çalışma yürütüldü. Başkent Bamako başta olmak üzere 13 ayrı noktada ihtiyaç sahibi Malililere gıda kolisi ulaştırıldı.

Gıda paketlerini teslim alan Malililer, TDV görevlilerine minnet duygularını iletti. Hatıra fotoğrafı çekildikten sonra da hep birlikte dualar edildi.

Türk yardım görevlileri, Malili çocuklara balon ve şeker de dağıttı. Hediye edilen futbol topuyla, görevliler ve çocuklar bir süre futbol oynadı.

Mali'de temiz su sıkıntısının çekildiği 9 ayrı köyde hayırseverlerin bağışlarıyla su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sırasında köy halkı, çaldıkları geleneksel davulla şarkı söyleyerek dans etti. Üzerinde güneş paneli ve motorlu su deposu bulunan 10 çeşmeli hayrat da dualarla açıldı.

Suyla oynayan Malili çocuklar ise keyifli anlar yaşadı.

TDV Mali Temsilcisi Furkan Taze, AA muhabirine, Mali'de, hayırseverlerin bağışlarıyla çok önemli projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mali'de 2013'ten bu yana 12 bin 17 gıda paketi dağıttıklarını dile getiren Taze, "2019 yılından bu yana da 40 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışını yaptık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

TDV ve DİTİB ramazanda Mali'deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
TDV ve DİTİB ramazanda Mali'deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
TDV ve DİTİB ramazanda Mali'deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
TDV ve DİTİB ramazanda Mali'deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

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Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'den Diyanet'e ziyaret Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'den Diyanet'e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV ve DİTİB ramazanda Mali'deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi - Son Dakika


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