TDV ve DİTİB yetkililerinden Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresine ziyaret - Son Dakika
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TDV ve DİTİB yetkililerinden Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresine ziyaret

01.04.2022 14:49
TDV ve DİTİB yetkililerinden Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresine ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yetkilileri, Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi Başkan Yardımcısı İbrahim İnamov'u ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yetkilileri, Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi Başkan Yardımcısı İbrahim İnamov'u ziyaret etti.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç, DİTİB Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık ile gönüllüler, İnamov'a ziyarette bulundu.

İnamov, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Almanya'daki Müslümanlardan ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Bu yardımları, idarelerinin organizasyonuyla dağıttıklarını belirten İnamov, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Mehmet Eğinç de TDV'nin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "TDV ve DİTİB dünyanın her tarafında çalışma yapıyor. Burada da sizi, manevi iklimi ve ata yurdunu görmek bizim için büyük bir mutluluk oldu." diye konuştu.

Alaattin Salçık da DİTİB'in faaliyetlerini anlatarak, ata yurdu Özbekistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

TDV ve DİTİB yetkililerinden Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresine ziyaret
TDV ve DİTİB yetkililerinden Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresine ziyaret
TDV ve DİTİB yetkililerinden Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresine ziyaret
TDV ve DİTİB yetkililerinden Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresine ziyaret

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Türkiye Diyanet Vakfı, Özbekistan, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV ve DİTİB yetkililerinden Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresine ziyaret - Son Dakika


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