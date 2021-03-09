TDV, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont hediye etti - Son Dakika

TDV, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont hediye etti

09.03.2021 11:29
TDV, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont hediye etti, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğünce yürütülen "Kış Bayramı" projesi kapsamında, Türkiye ile Suriye'deki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğünce yürütülen "Kış Bayramı" projesi kapsamında, Türkiye ile Suriye'deki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont dağıtıldı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yazılı açıklamasında, çocukların soğuk kış günlerini daha rahat geçirebilmeleri için, yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve gönüllüler ile hayırseverlerin bu çalışmalara çok büyük destek verdiğini belirtti.

"İlmek İlmek İyilik" projesiyle başlayan çalışmaların "Kış Bayramı" projesiyle devam ettiğini ve paydaş kuruluşlarla da çocuklara kışlık kıyafet ulaştırıldığını bildiren Açık, şunları kaydetti:

"Kış Bayramı projesi kapsamında kadın kollarının bulunduğu Ankara, Kocaeli, Trabzon, Kütahya, Diyarbakır, Mersin, Eskişehir, Adana, Antalya, Manisa, Malatya, Bursa, İstanbul, İzmir, Zonguldak, Sakarya, Artvin ve genel merkezden yaklaşık 200 bin Türk lirası yardım toplandı. Bu yardımlarla yaklaşık 40 bin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocuklar ile Suriye'deki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bot ve mont hediye ettik.

Kadın kollarımız, kendi bulundukları illerdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımızı da zaman zaman ziyaret ederek çeşitli hediyeler götürüyor. Daha önce de 'İlmek İlmek İyilik' projemiz kapsamında partner kuruluşlarımızın da desteği ile ihtiyaç sahibi çocuklarımıza 35 bin atkı, bere, eldiven, bot ve mont ulaştırmıştık. Elhamdülillah bu kış çocuklarımızı üşütmedik."

Birçok kişinin hayatında küçük gibi görülen yardımların ihtiyaç sahiplerinin dünyasında çok büyük hayırlara vesile olduğuna işaret eden Açık, az çok demeden herkesin imkanları ölçüsünde yardımda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

TDV, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont hediye etti
TDV, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont hediye etti
TDV, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont hediye etti
TDV, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye, Ankara, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont hediye etti - Son Dakika


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