TDV yurtlarına yoğun ilgi

Türkiye genelinde 28 il, 6 ilçede 59 yurt binasıyla üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye genelinde 28 il, 6 ilçede 59 yurt binasıyla üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.



Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yurt kayıtlarının başladığını belirterek, hem öğrencilerin hem de ailelerin büyük bir teveccühü ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Bu yıl ülke genelindeki TDV yurtlarına 7 bin 354'ü kız, 3 bin 486'sı erkek olmak üzere toplamda 10 bin 840 öğrenci kabul edilmesinin planlandığını ifade eden Polat, erken kayıt döneminde bin 944 öğrenci kaydının alındığını vurguladı. Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin TDV yurtlarına başvuruda bulunabileceğini bildiren Polat, yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin https://www.tdvyurt.com.tr/ sayfasında bulunan ön kayıt formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini dile getirdi. Yurda kabul edilen öğrencilerden şartları uygun olanlara yurt ücretinde indirim, kurs desteği, kamp ve eğitim faaliyetleri gibi çeşitli destekler sağladıklarını aktaran Polat, şunları kaydetti:



"Yurtlarımızda öğrencilere sadece konaklama hizmeti vermiyoruz. Aynı zamanda yurtlarımızda kalan gençlerimizi eğitiyor, bilgiyle donatıyor ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Özellikle ilahiyat alanında eğitim alan gençlerimizin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi noktasında ciddi bir alt yapımız var. Bu alanda hizmet veren diğer teşkilatlar karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte gençlerimize daha büyük bir fayda üretmiş oluyoruz. Yurtlar konusunda verdiğimiz hizmetler, vatandaşlarımız tarafından yakinen müşahede ediliyor ve verdiğimiz hizmetlerin karşılığı olarak da yurtlarımıza olan ilgi her geçen gün artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak halkımızın güvenini kazanmış bir yapımız var."



Aileler SMS ile bilgilendiriliyor



Yurtlarda aile sıcaklığını aratmayacak ortamlarda hizmet sunduklarını kaydeden Polat, yurtlarda hafta içi kahvaltı ve akşam yemeği, hafta sonları ise kahvaltı, öğle ve akşam yemeği hizmetinin ücretsiz verildiğini söyledi. KYK tarafından TDV yurtlarında kalan öğrencilere beslenme ve barınma yardımı sağlandığına dikkati çeken Polat, şunları söyledi:



"Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için internet hizmetimiz, ders çalışma salonlarımız ve kütüphanelerimiz ile hizmet sunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin güvenliği için tüm yurtlarımız güvenlik kameralarıyla donatılmış olup, giriş-çıkış işlemleri parmak izi sistemi kullanılarak takip ediliyor. Öğrencilerimizin yurtlara girişleri ile ilgili velilere SMS bilgilendirmesi yaparak, çocuklarının durumundan haberdar olmalarını sağlıyoruz. Yurtlarımızda önceliklerimizden biri de öğrencilerimizin çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak sadece akademik anlamda başarılı değil aynı zamanda sosyal yaşama dair de tecrübeler kazanmış donanımlı bireyler olmalarıdır. Bunun için yurtlarımızda, dil kursları, geleneksel sanat kursları, kültürel kursların yanı sıra seminerler, sportif faaliyetler, atölye etkinlikleri düzenliyoruz. Böylelikle toplumumuza gelecek nesillerin sağlam bir şekilde yetiştirilmesi, toplumun kaliteli bir şekilde inşa edilmesi anlamında çok ciddi bir hizmet katkımız oluyor."



Türkiye'nin güvenini kazanmış bir teşkilat olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Polat, yurtlarda kalan öğrencilerin dini anlamda doğru bilgiye doğru kaynaklardan hikmetli bir şekilde ulaşabilmelerine yardımcı olduklarını vurguladı. Gençlerin üzerinde birtakım oyunlar oynayıp, algısal operasyonlar yapmak isteyen FETÖ gibi karanlık mihrakların önünü kesmiş olduklarının altını çizen Polat, "Çünkü o teşkilatlar geçmişte bu gençlerin milli manevi duygularını sömürüp, onları manipüle ederek algı operasyonlarıyla insanları kendilerine bağlayıp çok büyük mağduriyetlerin yaşanmasına neden oldular. Bir daha bu şekilde mağduriyetlerin yaşanmaması için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Polat, yurtların yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri olan il müftülükleri aracılığı ile ülke genelinde 51 il ve 90 ilçede 308'i kız, 150'si erkek olmak üzere toplamda 458 öğrenci eviyle de öğrencilere güvenli ve huzurlu bir ortamda barınma hizmeti sunduklarını söyledi. Bu evlerde 2 bin 111'i kız, bin 42'si erkek 3 bin 153 öğrenci kaldığını hatırlatan Polat, talep olması durumunda şubeler aracılığıyla yeni öğrenci evleri açarak gençlerin hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade etti.



Türkiye Diyanet Vakfının eğitim alanında yapmış olduğu faaliyetlere destek olmak isteyen vatandaşların EĞİTİM yazıp 5601'e SMS göndererek 10 lira tutarında bağışta bulunabileceğini kaydeden Polat, bagis.tdv.org web sitesi üzerinden de online olarak bağış yapılabileceğini aktardı. Polat, ayrıca TDV'ye anlaşmalı bankalar ve PTT yoluyla da bağışta bulunulabileceği bilgisini verdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

42 asker "gıda zehirlenmesi" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü

Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşması ertelendi

Kapalıçarşı'da muştalı, biber gazlı saldırı kamerada