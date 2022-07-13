Sarıgül, bu kapsamda ülkenin başkenti Lusaka ile Kafua'da 3 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güney Afrika, Zambiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TDV, Zambiya'da 3 bin aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.