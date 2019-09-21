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Teakwando Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler

1 saat önce

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, 3 Ekim tarihlerinde İspanya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Teakwando Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler, System.String[]

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, 3 Ekim tarihlerinde İspanya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.


Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz olan gençlerimize okul dışında farklı konularda bireysel gelişimlerini sağlamak amacıyla açmış olduğumuz spor kurslarımızda eğitim alan gençlerimizin ve eğitim veren öğretmen arkadaşlarımızın son zamanlarda almış oldukları ulusal başarılar işimizi layıkıyla yapmakta olduğumuzun göstergesidir. Kursiyerlerimizin milli forma ile İspanya'da terlerinin son damlasına kadar mücadele verip şanlı bayrağımızı göndere çektireceklerine inanıyor ve başarılar diliyorum" dedi.


Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak Güven Tanyeri ise "Sporcularımız şampiyonaya motive olmuş durumdalar, hem teknik hem de taktik olarak iyi hazırlandık, Ülkemize ve Bozüyük'e madalya ile dönmek istiyoruz. Bizleri destekleyen kurum müdürümüze, velilerimize ve herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Şampiyona tarihinden önce Ankara'da yapılacak Taekwondo Milli Takım Kampına katılacak sporcular Zeynep Nur Sarıçiçek Yıldız Kızlar 41 kilogramda, Zeynep Eda Sarı ise Yıldız Kızlar 33 kilogramda yarışacak. - BİLECİK

Halk Eğitimi Merkezi, İspanya, Bozüyük, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:48 Kaynak: İHA
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