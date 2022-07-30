Flatout 3 sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB?

Psikolojik korku ve savaş içeren araba yarış oyunu Flatout 3 Chaos & Destruction'in sistem gereksinimleri araştırılıyor. Oyuncular tarafından Steam'de son derece olumsuz incelemeler yapılan Flatout 3'ün sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB? İşte detaylar…

FLATOUT 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Flatout 3'ü düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Dual Core işlemci, 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 8600+ veya AMD Radeon HD X2600+ gerekmektedir. Önerilen grafik ayarlarında oynamak için ise Intel Quad Core işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 590 veya AMD Radeon HD 6970 ekran kartı gerekmektedir.

FLATOUT 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Dual Core

Bellek: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600+ veya AMD Radeon HD X2600+

Depolama: 16 GB boş alan

FLATOUT 3 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Quad Core

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 590 veya AMD Radeon HD 6970

Depolama: 20 GB boş alan

FLATOUT 3 KAÇ GB?

Flatout 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 16 GB boş depolama alanı gerekmektedir.