Flatout 3 sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB?

Psikolojik korku ve savaş içeren araba yarış oyunu Flatout 3 Chaos & Destruction'in sistem gereksinimleri araştırılıyor. Oyuncular tarafından Steam'de son derece olumsuz incelemeler yapılan Flatout 3'ün sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB? İşte detaylar…
Flatout 3'ü düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Dual Core işlemci, 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 8600+ veya AMD Radeon HD X2600+ gerekmektedir. Önerilen grafik ayarlarında oynamak için ise Intel Quad Core işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 590 veya AMD Radeon HD 6970 ekran kartı gerekmektedir.
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Flatout 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 16 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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