Flatout 3 sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB? - Son Dakika
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Flatout 3 sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB?

30.07.2022 18:44
Flatout 3 sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB?

Team 6 Studios tarafından geliştirilip Strategy First'in yayıncılığını üstlendiği araba savaşı Flatout 3'ün sistem gereksinimleri, oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından "Flatout 3 sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Flatout 3 sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB? Detayları haberimizde…

Psikolojik korku ve savaş içeren araba yarış oyunu Flatout 3 Chaos & Destruction'in sistem gereksinimleri araştırılıyor. Oyuncular tarafından Steam'de son derece olumsuz incelemeler yapılan Flatout 3'ün sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB? İşte detaylar…

FLATOUT 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Flatout 3'ü düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Dual Core işlemci, 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 8600+ veya AMD Radeon HD X2600+ gerekmektedir. Önerilen grafik ayarlarında oynamak için ise Intel Quad Core işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 590 veya AMD Radeon HD 6970 ekran kartı gerekmektedir.

FLATOUT 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows XP
  • İşlemci: Intel Dual Core
  • Bellek: 2 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600+ veya AMD Radeon HD X2600+
  • Depolama: 16 GB boş alan
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FLATOUT 3 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Quad Core
  • Bellek: 4 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 590 veya AMD Radeon HD 6970
  • Depolama: 20 GB boş alan

FLATOUT 3 KAÇ GB?

Flatout 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 16 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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