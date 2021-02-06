Team Aurora 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Team Aurora yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?
2021 Kış Mevsimi Team Aurora kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:
Üst Koridor : Taner "Rare" Levendoğlu
Ormancı : Kamil "Kamil" Marcysiak
Orta Koridor : Wilfred "Eden Fox" Ding
Alt Koridor : Yücel "Rhioni" Morgil
Destek : Mehmet Emin "Only35" Aydın
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