Team Aurora 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Team Aurora yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

TEAM AURORA 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi Team Aurora kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Taner "Rare" Levendoğlu

Ormancı : Kamil "Kamil" Marcysiak

Orta Koridor : Wilfred "Eden Fox" Ding

Alt Koridor : Yücel "Rhioni" Morgil

Destek : Mehmet Emin "Only35" Aydın