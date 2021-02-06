Team Aurora 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika
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Team Aurora 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

06.02.2021 01:19
Team Aurora 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin Team Aurora LoL 2021 kadrosunda kimler var? Team Aurora kadrosu ve oyuncu isimleri...

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Team Aurora yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

TEAM AURORA 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi Team Aurora kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Taner "Rare" Levendoğlu

Ormancı : Kamil "Kamil" Marcysiak

Orta Koridor : Wilfred "Eden Fox" Ding

Alt Koridor : Yücel "Rhioni" Morgil

Destek : Mehmet Emin "Only35" Aydın

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Son Dakika Gamegar Team Aurora 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Team Aurora 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika
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