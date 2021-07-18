Team Aurora gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu! - Son Dakika

Team Aurora gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu!

Team Aurora gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu!
Son Güncelleme: 18.07.2021 18:46

Team Aurora yeni VCT elemeleri için hazır!

Ülkemizde çıkışından bu yana büyük bir beğeniyle karşılanan VALORANT'ın resmi turnuvası VALORANT Challengers takımları duyurulmaya devam ediyor. Böylelikle Team Aurora gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurmuş oldu..

Oyunun çıkışından bu yana organizasyonlar takımlarını oturtmak için birçok transfer yapıyor. Team Aurora yaptığı son transferler ile birlikte VALORANT kadrosunu tamamen oturtmuşa benziyor. İsterseniz gelin Team Aurora'nın VCT elemeleri için oluşturduğu kadroya birlikte göz atalım.

Asil "skyLeN" Yalçın

Aytekin "OXMANN" Paşa

Baran "KSW" Ünal

Kaan "Reazy" Ürpek

Sermet "masic" Demirer

Playerbros ekibi olarak Team Aurora'ya VCT elemelerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

Aurora, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Team Aurora gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Team Aurora gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu! - Son Dakika
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