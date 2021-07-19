Team BDS VALORANT kadrosunun 6. ismi olarak GatsH'yi bünyesine katacak - Son Dakika

Bir Jett oyuncusu olan GatsH geçtiğimiz 60 gün içinde resmi turnuvalarda sadece Jett ajanı ile oynadı. Jett ajanıyla 23 kez oynayan oyuncu 268.1 ACS(ortalama savaş skoru), 1.42 KD(Öldürme/Ölme oranı) ve 160.8 ADR(round başına ortalama hasar) istatistiklerine sahip.

Şu an hala Edelweiss Esports takımında yer alan Gatsh'in transferden sonra da Jett ajanı ile oynaması bekleniyor. Edelweiss takımı Challengers turnuvalarında veya VCT Fransa aşamalarında pek başarı elde edemedi. Vlr.gg'nin haberine göre Fransız organizasyon kadrosunda bulunan oyuncuları serbest bırakacak ve bu da GatsH'nin transferini hızlandıracak.

Team BDS ekibi 28 Temmuz'da başlayacak olan European Challengers 2'nin ana etkinliğine hak kazandı. Altı kişilik kadrosu ile Challengers EMEA Finalleri için kalan iki biletten birini kazanmaya çalışacak olan ekip kazanıp Berlin'de mücadele etmek istiyor.

Team BDS Ekibinin Beklenen Kadrosu: