Team ESocial EMEA Challengers Playoff tahminlerini yaptı!

Çeşitli espor organizasyonlarında çalışan 5 arkadaşın kurmuş olduğu Team ESocial EMEA Challengers Playoff tahminlerini paylaştı. İsterseniz birlikte bu tahminlere birlikte göz atalım.
Günün karşılaşmaları:
Fnatic - Oxygen Esports
Futbolist - Guild Esports
Futbolist Sosyal Medya Menajeri Jijiyen:
Fnatic - Oxygen Esports (2-1 Fnatic)
Futbolist - Guild Esports (2-0 Futbolist)
Team Galakticos Tasarımcısı RosaRadkovic:
Fnatic - Oxygen Esports (2-1 Fnatic)
Futbolist - Guild Esports (2-0 Futbolist)
NIP Freelance Merchandise Designer Akumira:
Fnatic - Oxygen Esports (2-0 Oxygen Esports)
Futbolist - Guild Esports (2-0 Futbolist)
Futbolist Sosyal Medya Menajeri Da1mon:
Fnatic - Oxygen Esports (2-0 Fnatic)
Futbolist - Guild Esports (2-0 Futbolist)
Futbolist İçerik ve Video Editörü Kyresse:
Fnatic - Oxygen Esports (2-0 Fnatic)
Futbolist - Guild Esports (2-0 Futbolist)
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