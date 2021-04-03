Team Galakticos Valorant takımı için Koç olarak K1ra ile anlaştı - Son Dakika
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Team Galakticos Valorant takımı için Koç olarak K1ra ile anlaştı

03.04.2021 00:23
Team Galakticos Valorant takımı için Koç olarak K1ra ile anlaştı

Team Galakticos (TeamGalakticos) Valorant takımı koçluk görevi için Burak 'K1ra' Sönmez (k1ravlr) ile anlaştı!

Team Galakticos Valorant takımına güç kattı. Başarılı espor organizasyonu, kadrosuna koç takviyesi yaptı. Galakticos koçluk görevi için ile anlaşmaya vardı. Son olarak Anatolia Esports için koçluk görevi yapan K1ra, Galakticos bünyesine katıldı.

Yeni transfer Team Galakticos'un yaptığı paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda oyuncu için bir hoş geldin mesajı yayınlandı.

Team Galakticos son olarak VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası son 64 turunda MORE Esports ekibine 2-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Galakticos ekibi yoluna artık bir koç önderliğinde devam edecek.

Güncel Team Galakticos Valorant Kadrosu

Ozan 'THEFEAR' Kılıç

Kaan 'RAZORCONEE' Arslan

Doğukan Meriç 'ThePrimerio' Karduz

Faruk Can 'Maxic' Öztürk

Mert 'MerSa' Saatçi

Burak 'K1ra' Sönmez (KOÇ)

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'Şehzadeler Valorant Turnuvası'nda e-spor merkezi müjdesi 'Şehzadeler Valorant Turnuvası'nda e-spor merkezi müjdesi

valorant, Espor, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

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