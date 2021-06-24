Team Galakticos VALORANT takımı koçunu duyurdu! - Son Dakika

Playerbros ekibi olarak, Burak "potin" Kubat'a ve Galakticos'a başarılar dileriz!

Organizasyon, "Transfer!" başlığı altında yaptığı paylaşımda şu sözlere yerdi: Bugünden itibaren VALORANT takımımızın koçluğunu Burak "potin" Kubat üstlenecektir.

Burak "potin" Kubat Galakticos VALORANT kadrosunun takım koçu oldu. Organizasyon son olarak VCT Aşama 2 Türkiye play-off'larında Anatolia Esports'u bünyesine katmıştı.

Ülkemizin başarılı organizasyonlarından Team Galakticos, resmi Twitter adresleri üzerinden yaptıkları açıklama ile Burak "potin" Kubat 'ı VALORANT takımına kattıklarını duyurdu.

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