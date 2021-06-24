Team Galakticos VALORANT takımı koçunu duyurdu! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı organizasyonlarından Team Galakticos, resmi Twitter adresleri üzerinden yaptıkları açıklama ile Burak "potin" Kubat'ı VALORANT takımına kattıklarını duyurdu.
Burak "potin" Kubat Galakticos VALORANT kadrosunun takım koçu oldu. Organizasyon son olarak VCT Aşama 2 Türkiye play-off'larında Anatolia Esports'u bünyesine katmıştı.
Organizasyon, "Transfer!" başlığı altında yaptığı paylaşımda şu sözlere yerdi: Bugünden itibaren VALORANT takımımızın koçluğunu Burak "potin" Kubat üstlenecektir.
Galakticos VALORANT kadrosu
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DeadInk
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ryden
yT
potin (koç)
Playerbros ekibi olarak, Burak "potin" Kubat'a ve Galakticos'a başarılar dileriz!
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