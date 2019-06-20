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Team Goals: Jorginho Vs Fulham

30 dakika önce

Midfielder Jorginho rounded off a brilliant team move for Chelsea against Fulham with this curled finish. The goal secured a 2-1 victory for Chelsea at Craven Cottage.

Midfielder Jorginho rounded off a brilliant team move for Chelsea against Fulham with this curled finish. The goal secured a 2-1 victory for Chelsea at Craven Cottage.
Team Goals: Jorginho Vs Fulham
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:06 
Chelsea, Fulham, Spor
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