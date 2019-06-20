Team Goals: Jorginho Vs Fulham
30 dakika önce
Midfielder Jorginho rounded off a brilliant team move for Chelsea against Fulham with this curled finish. The goal secured a 2-1 victory for Chelsea at Craven Cottage.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:06
Midfielder Jorginho rounded off a brilliant team move for Chelsea
against Fulham
with this curled finish. The goal secured a 2-1 victory for Chelsea at Craven Cottage.
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