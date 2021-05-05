Team Liquid adreN ile tekrardan anlaştı! - Son Dakika

Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu Team Liquid adreN ile tekrar anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Geçtiğimiz yıllarda Team Liquid'i CS: GO'nun en iyi takımı olarak adlandırılmasında büyük bir pay sahibi olan Eric "adreN" Hoag tekrardan organizasyona geri döndü.

Organizasyon Jason "Moses" O'Toole ile yollarını ayırdığını duyurmasından hemen sonra adreN ile tekrar anlaştı. Moses, Team Liquid'e geçtiğimiz yılın Ağustos ayında adreN'in ayrılmasıyla katılmıştı. Moses'in takımın başına gelmesiyle birlikte daha da güçlenmeyi hedefleyen organizasyon beklediği başarıyı yakalayamadı. Gabriel "FalleN" Toledo'nun takıma katılmasıyla da beklediği verimi alamayan organizasyon Moses ile yollarını böylelikle ayırmış oldu.

Organizasyon Twitter hesabından adreN'in takıma katılmasını 3: 30 dakikalık bir ile duyurdu.

Umuyoruz ki adreN'in takıma katılmasıyla Team Liquid eski performansına kavuşabilir.