Team Peugeot Totalenergies, Le Mans pilotlarını tanıttı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, tasarım felsefesiyle yarış pistlerine yeni bir anlayış getiren yeni Peugeot 9X8 Hypercar, Le Mans 24 Saat'te motor sporları tutkunları için ilk kez sergilenmesiyle dikkati çekmişti. Bununla birlikte Team Peugeot Totalenergies, 10 Temmuz'da ilk kez Monza'da pistlere çıkarken hangi pilotların hangi otomobili kullanacağını da resmen açıkladı.

İlk yarış İtalya'nın "Hız Tapınağı"nda olacak. Peugeot 9X8 Hypercar, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na ilk kez 2022 serisinin 4'üncü ayağı olan Monza 6 Saatte (10 Temmuz) katılacak. İtalya'daki gösterisine; Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne #93 kapı numaralı araçla katılırken, James Rossiter, Gustavo Menezes ve Loic Duval ise #94 kapı numaralı Peugeot 9X8 Hypercar ile katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Sport Wec Programı Teknik Direktörü Olivier Jansonnie, "Çok sayıda test seansı, ortaya çıkan verilerin incelenmesi, sürüş tarzları ve sürücüler arası ilişkilerin analizinin ardından 9X8'in Monza'daki ilk yarışı için iki ekibimizi belirledik. Aracın tasarım ve geliştirme süreci boyunca, tüm pilotlarımızın sağladığı deneyim, teknik veriler ve ekip ruhu kesinlikle çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

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