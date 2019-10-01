TEAM raporu: Erdoğan'a bağlılık azalıyor, Cumhur İttifakı tek başına iktidar için çoğunluğu kaybetti

Farklı anket şirketlerinin seçmenler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, Ak Partili vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığının giderek azaldığı ve Cumhur İttifakı'nın tek başına seçimi kazanamayacağı sonucu ortaya çıktı.



İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim'de yayımladığı "Seçmen blokları zayıflıyor, İYİ Parti seçmen analizi" başlıklı raporunda 'seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda' araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili bir veri analizi yaptı.