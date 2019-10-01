TEAM raporu: Erdoğan'a bağlılık azalıyor, Cumhur İttifakı tek başına iktidar için çoğunluğu kaybetti
20 dakika önce
İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin (TEAM) 1 Ekim'de yayımladığı rapora göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığın azaldığı, ve Cumhur İttifakı'nın tek başına iktidar olabilmesi için gerekli çoğunluğu kaybettiği sonucu ortaya çıktı
Farklı anket şirketlerinin seçmenler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, Ak Partili vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığının giderek azaldığı ve Cumhur İttifakı'nın tek başına seçimi kazanamayacağı sonucu ortaya çıktı.
İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim'de yayımladığı "Seçmen blokları zayıflıyor, İYİ Parti seçmen analizi" başlıklı raporunda 'seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda' araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili bir veri analizi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:46
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