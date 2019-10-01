Son Dakika Haberleri: TEAM raporu: Erdoğan'a bağlılık azalıyor, Cumhur İttifakı tek başına iktidar için çoğunluğu kaybetti
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TEAM raporu: Erdoğan'a bağlılık azalıyor, Cumhur İttifakı tek başına iktidar için çoğunluğu kaybetti

20 dakika önce

İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin (TEAM) 1 Ekim'de yayımladığı rapora göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığın azaldığı, ve Cumhur İttifakı'nın tek başına iktidar olabilmesi için gerekli çoğunluğu kaybettiği sonucu ortaya çıktı

TEAM raporu: Erdoğan'a bağlılık azalıyor, Cumhur İttifakı tek başına iktidar için çoğunluğu kaybetti, System.String[]

Farklı anket şirketlerinin seçmenler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, Ak Partili vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığının giderek azaldığı ve Cumhur İttifakı'nın tek başına seçimi kazanamayacağı sonucu ortaya çıktı.


İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim'de yayımladığı "Seçmen blokları zayıflıyor, İYİ Parti seçmen analizi" başlıklı raporunda 'seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda' araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili bir veri analizi yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:46 
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