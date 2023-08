Teamfight Tactics 11.13 yama notları yayınlandı!

Bu yamada cephanelik için bazı ayarlamaların yanı sıra Kayle, Nidalee ve Trundle için mini yenilemeler bulunuyor. Bu değişiklikler ve diğer büyük yenilikler aşağıdaki öne çıkanlar görselinde de bulunabilir.

Riot Games'in sevilen strateji oyunu Teamfight Tactics yeni yamasına kavuştu, karşınızda Teamfight Tactics 11.13 yama notları!

TEAMFIGHT TACTICS 11.11 YAMA NOTLARI

TFT İki Yaşına Basıyor!

23 Haziran - 7 Temmuz arasında bir Teamfight Tactics karşılaşması tamamlayarak ücretsiz Doğum Günü Pastaruhu'nuzu kapın.

Sistemler

Manyetik Sökücü ve Yeniden İşleyici artık cephanelikte çıkmıyor.

İki tamamlanmış eşya + iki özel eşyalı cephanelik, artık dört tamamlanmış eşyalı cephanelik oldu.

İki bileşen + iki özel eşyalı (Yetiş Neeko, Hileli Zar, Spatula, Gölge Spatula) cephanelik, artık iki bileşen + iki tamamlanmış eşyalı cephanelik oldu.

4-2 cephaneliği olasılığı arttı.

4-2 cephaneliğinde özel eşya (Yetiş Neeko, Hileli Zar, Spatula, Gölge Spatula) çıkma ihtimali önemli ölçüde azaldı.

4-2 cephaneliğinde amblem çıkma olasılığı biraz azaldı.

4-2 cephaneliğinde bileşen ve tamamlanmış eşya çıkma olasılığı biraz arttı.

5-2 cephaneliği olasılığı azaldı.

5-2 cephaneliğinde özel eşya çıkma olasılığı önemli ölçüde azaldı.

5-2 cephaneliğinde amblem ya da bileşen çıkma olasılığı biraz azaldı.

5-2 cephaneliğinde tamamlanmış eşya çıkma olasılığı biraz arttı.

6-2 ve 7-2 cephaneliklerinde özel eşya (Yetiş Neeko, Hileli Zar, Spatula, Gölge Spatula) veya amblem çıkma olasılığı azaldı.

Büyük Değişiklikler

Bu değişikliklerin mevcut oynanışı önemli ölçüde etkilemesini bekleyebilirsiniz.

Özellikler

6 ve 9 akıncı, 11.11 Yaması'ndaki güç kaybından beri hala toparlanabilmiş değil. Bu değişiklik büyük yakın dövüş dikey gelişiminin gerçekten güçlü hissettirmesini sağlayacak.

Akıncıların Kalkanı: Azami canın %25/40/60'ı ? Azami canın %25/45/75'i

Şampiyonlar: 1. Aşama

Haylaz kompozisyonlarında Kled'in rolü, yıldız seviyesine bağlı olmaksızın özellikleri doldurmak ve birkaç yeteneği tanklamaktan ibaret. Ona ve cesur dostuna biraz daha güç katarak haylazdan Poppy'ye geçmeye olanak tanıyoruz. Ayrıca bu güçlendirmeyi erken safhalarda bir-iki yıldız haylazları kullanan ve hızlı seviye atlayan kompozisyonlara özel kılıyoruz.

Kled artık bineğinin üstündeyken bile her 4. saldırısında ilave hasar kazanıyor.

Kled'in Saldırı Hızı: 0,7 ? 0,75

Poppy'nin Azami Manası: 40/80 ? 30/70

Poppy'nin Kalkan Atışı Hasarı: 150/250/350 ? 150/250/400

Poppy'nin Kalkan Atışı Kalkanı: 250/350/450 ? 250/375/525

Şampiyonlar: 2. Aşama

Trundle devasa bir taşıyıcı olması için tasarlansa da tanklara tek atma sevdasına artık bir dur demek gerekiyor. 11.11 Yaması'nda Trundle'ın yetenek gücüyle güçlenme şekli değişmişti. YG Trundle tüm rakip şampiyonları nitelikleri ne olursa olsun haritadan siliyordu. Ancak bu değişikliği uzun vadede pek beğenmediklerini çünkü yeterince açık olmayan bir dengeleme yöntemini kullanıyor. Şimdiyse yeteneğini yeniden düzenliyorlar. Böylece rakiplerinden sabit (YG'den etkilenmiyor) bir nitelik yüzdesini sömürmeyi sürdürecek ama kazandığı nitelikleri sahip olduğu YG ile güçlendirebilecek.

Kennen'in Başlangıç Manası: 50/125 60/125

Kennen'in Alev Gibi Hasarı: 150/200/250 ? 150/225/350

Trundle'ın Dize Getir Yeteneği YENİLENDİ: Trundle hedefinin gücünü sömürerek canını, zırhını, büyü direncini ve saldırı gücünü %35 azaltır ve 8 saniye boyunca sömürülen niteliklerin %100/130/200 kadarını (YG ile değişir) kazanır.

Trundle'ın Manası: 0/60 ? 30/80

Şampiyonlar: 3. Aşama

Nidalee, sakınma ve kritik vuruş üstüne kurulu sıçrayan kedi kimliğiyle bazı sorunlar yaşıyordu. Yeni saldırı hızı üstüne kurulu sıçrayan kedi rolü, ona Guinsoo'nun Hiddeti ve Statikk Hançer gibi eşyalar kullanarak kompozisyonlarında saldırı hızı taşıyıcısı olma imkanı tanıyacak. Yasuo dördüncü derece yanıklar kadar acı verici bir halde ve bu da 3 bedelli bir şampiyon için biraz fazla yüksek.

Ashe'in Büyülü Ok Hasarı: 300/400/600 ? 300/450/750

Nidalee'nin Puma Sureti Yeteneği YENİLENDİ: Nidalee pumaya dönüşerek en düşük cana sahip rakibin arkasına atılır. Nidalee puma biçimindeyken %45 Sakınma İhtimali ve %40/50/75

Saldırı Hızı kazanır. Ayrıca her dört saldırıda bir 200/300/600 İlave Büyü Hasarı veren bir yakın dövüş saldırısı gerçekleştirir.

Nidalee'nin Saldırı Gücü: 65 ? 50

Yasuo'nun Yanan Kılıç Hasarı: 300/400/750 ? 250/350/700

Yasuo'nun Yanan Kılıç Yük Biriktiren İsabet Etkisi Hasarı: 30/40/75 ? 25/35/70

Şampiyonlar: 4. Aşama

Rün Hapsi'nden kaçma zamanı geldi. Koyu Mavi Güçlendirme'ye sahip Ryze, rakiplerini bir sersemletme yağmuruna tutarak epey can sıkabiliyordu. Tek hedefli kitle kontrolünü değiştirmeyeceğiz ama ikincil hedefleri hapse tıkmadan önce biraz daha delile ihtiyaç duyacak.

Ryze'ın Saldırı Hızı: 0,75 ? 0,8

Ryze'ın güçlendirilmiş Rün Hapsi artık ikincil hedefler üstünde normal süresinin yarısı kadar sürüyor (0,75/1/2). Birincil hedef hala tam süre boyunca sersemletiliyor (1,5/2/4).

Şampiyonlar: 5. Aşama

Kayle mini yenilemesiyle amacımız TFT'nin en kuvvetli ileri safha taşıyıcısının güç ilerlemesini biraz daha tutarlı hale getirmek. Kayle'ın oyunun erken safhalarında biraz daha güçlü olmasını bekleyebilirsiniz. Ancak son biçimine ulaştığında daha az alan etkili hasara ve daha fazla zafiyet anlarına sahip olacak.

Kayle'ın Canı: 500 ? 650

Kayle'ın Saldırı Gücü: 60 ? 75

Kayle'ın Saldırı Hızı: 1 ? 1,1

Kayle'ın Bağışıklık İçin Yapması Gereken Saldırı Sayısı: 10 ? 15

Kayle'ın 4. Yükselişinin Alan Etkili Büyü Hasarı: 200/300/10.000 ? 80/125/4000

Eşyalar

Ebedi Ayin Kılıcı kullanmak artık Pantheon ve Vel'Koz'un elindeki her şeyi almıyor. Brandbulans artık Tutulma Pelerini kullanıcılarını çatışmanın ilk 8 saniyesinin ardından iyileştirebiliyor.

Ebedi Ayin Kılıcı YENİLENDİ: Artık her kritik hasarla birlikte değil saldırı ve yetenek kullanımı halinde hasar veriyor.

Ebedi Ayin Kılıcı YENİ İPUCU: %75 Kritik Vuruş İhtimali sağlar (bileşen eşyalar dahil). %100'ün üstündeki her bir kritik vuruş ihtimali +%1 Kritik Vuruş Hasarına dönüşür. Kullanıcısı ayrıca %30 Kritik Vuruş Hasarı kazanır. Kullanıcı yaptığı her saldırı veya kullandığı her yetenek başına azami canının %3 kadarına eşdeğer miktarda gerçek hasar alır.

İyon Kıvılcımı'nın Hasarı: Kullanıcının manasının %200'ü ? Kullanıcının manasının %250'si

Tutulma Pelerini'nin Kendini Yakma Etkisi: Çatışmanın tamamı ? Çatışmanın ilk 8 saniyesi

Küçük Değişiklikler

Özellikler

Ucube Canavarının Saldırı Gücü: 100/150/200 ? 100/140/180

Ucube Canavarının Yıldız Seviyesi Başına Saldırı Gücü: 10/15/20 ? 10/14/18

Ejderkatillerinin Kazandığı İlave Yetenek Gücü: 30/80/140 ? 30/70/140

Unutulmuşların Taban Saldırı Gücü ve Yetenek Gücü: 30/70/140 ? 25/60/125

Unutulmuşların Gölge Eşya İlavesi: %10 ? %15

Demirzırhlıların Zırhı: 40/90/180 ? 35/85/170

Şövalyelerin Hasar Engellemesi: 15/40/80 ? 20/40/70

Lejyonerlerin Saldırı Hızı: 25/60/110/180 ? 25/60/110/195

Kolcuların İlave Saldırı Hızı: %70/180 ? %75/180

Arınmışların YG/Zırh/Büyü Direnci Değerleri: 30/60/90 ? 30/60/100

Dinçleştiricilerin Can ve Mana Yenilenmesi: %3/6/10 ? %3/6/9

Şampiyonlar: 1. Aşama

Ziggs'in Canı: 500 ? 450

Ziggs'in Sihirli Bomba Hasarı: 250/350/450 ? 250/375/525

Şampiyonlar: 2. Aşama

Soraka'nın Mana Yağmalama Artışı: %35/35/50 ? %35/35/35

Varus'un Kutsal Oklar Yeteneğinin Saldırı Gücü Oranı: %150/160/180 ? %150/155/165

Şampiyonlar: 3. Aşama

Kapan Kökler bazen yoluna çıkan rakiplere doğru uzanmıyor. İsabet alanını biraz arttırıyoruz. Böylece Zyra'nın yeteneği yoluna çıkan herkesi sersemletebilecek.

Katarina'nın Sinsi Bıçak Yeteneğinin Birincil Hasarı: 200/250/420 ? 180/250/420

Katarina'nın Sinsi Bıçak Yeteneğinin İkincil Hasarı: 100/125/210 ? 90/125/210

Lee Sin'in Sakatla Hasarı: 250/350/750 ? 250/350/700

Lux'ın Prizmatik Aydınlanma Kalkanı: 150/225/400 ? 125/200/400

Zyra'nın Kapan Kökler isabet alanı biraz arttı.

Şampiyonlar: 4. Aşama

Aphelios'un Karanlık Nöbet Yeteneğinin Taban Hasarı: 100/150/300 ? 125/150/300

Jax'in Saldırı Hızı: 0,85 ? 0,9

Karma'nın Ruhyalazı Hasarı: 240/300/700 ? 225/280/700

Rell'in Çekiş ve İtiş Yeteneğinin Kalkan Miktarı: 350/500/3000 ? 300/450/3000

Taric'in Başlangıç Manası: 100/200 ? 120/200

Şampiyonlar: 5. Aşama

Teemo'nun Acımasızlığı'nın Cehennem Ruhu Hasarı: 140/175/666 ? 130/160/666

Volibear'in Başlangıç Manası: 100/200 ? 110/200

Eşyalar

Ölümsüz Baş İblis Asası'nın Mana Oranı: %400 ? %350

Dev Katili'nin Azami Can Eşiği: 1750 ? 1650

Dev Katili'nin İlave Hasarı: %80 ? %75

Kefaret'in Alan Etkili Hasar Azaltması: %30 ? %25

Gümüş Lunari'nin Broşu'nun Zırhı ve Büyü Direnci: 70 ? 60

Riot Games ayrıca Teamfight Tactics 11.13 Yama Notları ile birlikte bazı hataları giderdiğini duyurdu. Giderilen hatalar hemen aşağıda.

Giderilen Hatalar

8 suikastçı almanın suikastçı ilavesini devre dışı bırakması hatası giderildi

Kurt, Daisy, Heimerdinger'ın tareti ve Zz'Rot'un Hiçlik haşeresi artık doğru şekilde %130 Taban Kritik Vuruş Hasarına sahip (teşekkürler Deisik!).

Yeniden İşleyici artık gölge bileşenleri aynı bileşene işleyemiyor.

Tutulma Pelerini, savaşın ortasında kuşanılması halinde doğru şekilde kendini yakma etkisini uyguluyor.

Diriltme etkileri (örn. Koruyucu Melek, hortlak) artık kullanıcısı Kindred'ın yeteneğinin etkisi altındaysa tetiklenmiyor.

Hileli Zar sayesinde ortaya çıkan Teemo'nun dükkandaki bedeli artık can olarak gösteriliyor.