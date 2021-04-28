Teamfight Tactics 11.9 yama notları paylaşıldı! - Son Dakika
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Teamfight Tactics 11.9 yama notları paylaşıldı!

28.04.2021 14:32
Teamfight Tactics 11.9 yama notları paylaşıldı!

Teamfight Tactics 11.9 yama notları ile yeni sete hazır mısınız?

Riot Games'in taktiksel strateji oyunu Teamfight Tactics 11.9 yama notlarını oyuncular ile paylaştı, yeni setin ilk yaması oyunda!

Teamfight Tactics 11.9 yama notları: Hesaplaşma Seti Mekanikleri

Gölge Eşyalar

Gölge bileşen eşyalar ilkinden sonraki her çemberde ve cephanelikte karşınıza çıkabilir.

Tamamlanmış bir gölge eşya oluşturmak için yalnızca bir gölge bileşen eşyaya ihtiyacınız vardır. Kullanacağınız diğer bileşen eşya normal olabilir. İki gölge bileşen eşya da tamamlanmış bir gölge eşya oluşturur.

Gölge eşyalar doğru kullanıldığında normal hallerinden çok daha güçlüdür. Fakat bunlar yanlış kullanıldığında takımınıza faydadan çok zararı olabilir.

Cephanelik

Cephanelik, Hesaplaşma'ya özel bir mekanik değil ama çıkışını bu sette yapıyor. Hiper Yenileme'de önemli bir rol oynuyor ve muhtemelen TFT'nin geleceğinde de kalıcı bir mekanik haline gelecek.

Cephanelik tıpkı şampiyon dükkânı gibi birkaç eşya seçeneği arasından birini seçebileceğiniz bir dükkân. Bu eşyalar bedelsiz ama her cephanelik başına sadece bir eşya alabilirsiniz. Buradan gölge bileşen eşyalar da alabilirsiniz ve çoğu zaman onları tercih etmelisiniz.

Sistemler

Birim Hareketi

Eski: Birimin hedefi saldırı menzilinin dışına çıktığında, birim 1 hücre ilerleyerek onu yeniden menziline sokmaya çalışır ve daha sonra hedef hâlâ menzilde değilse hedefini yeniden değerlendirir.

Yeni: Birimin hedefi saldırı menzilinin dışına çıktığında, birim 1 hücre ilerlemenin onu yeniden menziline sokup sokmayacağını değerlendirir. Hedef menzile girmeyecekse, hedefini anında yeniden değerlendirir.

Suikastçılar artık çatışma başında tutarlı bir şekilde diğer şampiyonlar hareket etmeden önce atlıyor.

Mana Yenilenmesi

Eski: Azaltma etkilerinden önce alınan hasarın %6'sı mana olarak kazanılır.

Yeni: Azaltma etkilerinden önce alınan hasarın %1'i ve azaltma etkilerinden sonra alınan hasarın %7'si mana olarak kazanılır.

Yetenek ve Eşya İşleyişleri Güncellemesi

Saldırı menzili artık hücrelerle hesaplanıyor.

UNSET

Normal saldırıların adı, sadece "saldırı" olarak değiştirildi.

Yetenekler ve saldırılardan alınan tüm fiziksel hasarlar artık kritik vuruş yapabiliyor ve bunlardan sakınılabiliyor.

Tüm aktif yetenekler (Vayne'in Gümüş Ok'u gibi pasif olmayan yetenekler) artık Kapan Pençe tarafından engellenebiliyor.

Eşya simgeleri güncellendi.

Dükkândaki Kartların Parlaması

Bir şampiyonun kopyasına sahipseniz, o şampiyonun dükkândaki kartları parlıyor.

Dükkânda Çıkma İhtimalleri

7. Seviye: %22/35/30/12/1 ? %19/35/30/15/1

8. Seviye: %15/25/35/20/5 ? %15/20/35/25/5

Tur Süreleri

Açılış Çemberi: Geçidin Açılma Süresi: 13 sn. ? 11 sn.

Açılış Çemberi: Seçim Süresi: 10 sn. ? 8 sn.

Aşama 1-2 Planlama Evresi: 12 sn. ? 6 sn.

Aşama 1-3 Planlama Evresi: 20 sn. ? 15 sn.

PvE Turlarında Tahtalara Gitme Süresi: 6 sn. ? 4 sn.

Tüm Çemberlerdeki Seçim Süresi: 8 sn. ? 6 sn.

Tüm Çemberlerdeki Son Seçimler İçin Verilen Ek Süre: 5 sn. ? 3 sn.

Çemberde Çıkma İhtimalleri

Aşama 2 ve 4 Çemberleri: Her Eşyadan Bir Adet: %80 ? %76

Aşama 2 ve 4 Çemberleri: Her Eşyadan Bir Adet + 1 Spatula: %15 ? %22

Aşama 2 ve 4 Çemberleri: 3 Spatula + Rasgele Eşyalar: %5 ? %2

Aşama 3 Çemberi: Her Eşyadan Bir Adet: %30 ? %50

Aşama 3 Çemberi: 9 Rasgele Bileşen Eşya: %50 ? %33

Aşama 3 Çemberi: Her Eşyadan Bir Adet + 1 Spatula: %15

Aşama 3 Çemberi: 3 Spatula + Rasgele Eşyalar: %5 ? %2

Beraberlik Güncellemesi

Aynı cana ve eleme öncesi cana sahip birden fazla oyuncunun elendiği durumlarda, daha yakın zamanda bir tur kazanan oyuncu diğerlerinin önüne geçecek.

Eşya ve sistem güncellemeleri için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

Teamfight Tactics, Riot Games, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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