Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi Dereceli Sezonu başladı!

League of Legends'ın Taktik Savaşları olarak bilinen oyun modu Teamfight Tactics (TFT), beraberinde büyük değişiklikler getiren "Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi" güncellemesiyle 6 Kasım 2019'da oyuncularla buluşmuştu. Zafere giden yolda pek çok yeniliğin keşfedileceği TFT güncellemesi, artık dereceli oyun modunda da aktifleşti.



Monster TFT Turnuvasıyla rekabetin ateşi yükseldi!



Riot Games, dereceli sezon başlangıcını düzenlediği yeni bir turnuvayla da taçlandırdı. TFT: Elementlerin Yükselişi dereceli sıraların açılmasıyla rekabet arayan TFT oyuncuları için heyecanın bir an olsun düşmediği Monster TFT Turnuvası düzenlendi. Bu kapsamda League Partner Programı üyeleri arasından en yüksek eşleştirme seviyesine sahip 16 yayıncı, Monster TFT Turnuvasına katıldı.



16 yayıncının kozlarını paylaştığı ilk ayakta son 8'e kalan yarışmacılar final maçları için tekrar bir araya geldi. Final aşamasında 5 maç üzerinden puan toplayan yayıncılar gün sonunda sıralamalarına göre ödüllere kavuştu. Son 8'e kalan her yayıncının ödül havuzundan pay alabildiği turnuva, iki gün boyunca devam etti.



Turnuva kapsamında katılımcılar, gruplar ve sıralama ise şu şekilde oldu:



1.Sıra: BSTLN



2.Sıra: KANJUGEN



3.Sıra: NYUGAMINGTV



Grup 1



HolyThoth



bstln



Bahtam



BilecikSoul



Realvivien



Uthenera



PBY Kaptan



Grup 2



JustWoven



kanjugen



PsikoLoL



FujitoraHS



LEVO



TheFlyingRam



Oyunbros



Stratera



Teamfight Tactics mobile geliyor!



Riot Games, League of Legends'ın 10. yılı kapsamında yaptığı açıklamada TFT'nin mobil versiyonunun da geliştirildiğini ilan etmişti. 2020'nin ilk çeyreğinde mobil cihazlara çıkacak oyun için ön kayıtlar başladı.