Son Dakika Haberleri: Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi Dereceli Sezonu başladı!
Son Dakika Spor Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi Dereceli Sezonu başladı! - Son Dakika Spor

Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi Dereceli Sezonu başladı!

6 saat önce

League of Legends'ın Taktik Savaşları olarak bilinen oyun modu Teamfight Tactics (TFT), beraberinde büyük değişiklikler getiren "Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi" güncellemesiyle 6 Kasım 2019'da oyuncularla buluşmuştu.

Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi Dereceli Sezonu başladı!, System.String[]

League of Legends'ın Taktik Savaşları olarak bilinen oyun modu Teamfight Tactics (TFT), beraberinde büyük değişiklikler getiren "Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi" güncellemesiyle 6 Kasım 2019'da oyuncularla buluşmuştu. Zafere giden yolda pek çok yeniliğin keşfedileceği TFT güncellemesi, artık dereceli oyun modunda da aktifleşti.


Monster TFT Turnuvasıyla rekabetin ateşi yükseldi!


Riot Games, dereceli sezon başlangıcını düzenlediği yeni bir turnuvayla da taçlandırdı. TFT: Elementlerin Yükselişi dereceli sıraların açılmasıyla rekabet arayan TFT oyuncuları için heyecanın bir an olsun düşmediği Monster TFT Turnuvası düzenlendi. Bu kapsamda League Partner Programı üyeleri arasından en yüksek eşleştirme seviyesine sahip 16 yayıncı, Monster TFT Turnuvasına katıldı.


16 yayıncının kozlarını paylaştığı ilk ayakta son 8'e kalan yarışmacılar final maçları için tekrar bir araya geldi. Final aşamasında 5 maç üzerinden puan toplayan yayıncılar gün sonunda sıralamalarına göre ödüllere kavuştu. Son 8'e kalan her yayıncının ödül havuzundan pay alabildiği turnuva, iki gün boyunca devam etti.


Turnuva kapsamında katılımcılar, gruplar ve sıralama ise şu şekilde oldu:


1.Sıra: BSTLN


2.Sıra: KANJUGEN


3.Sıra: NYUGAMINGTV


Grup 1


HolyThoth


bstln


Bahtam


BilecikSoul


Realvivien


Uthenera


PBY Kaptan


Grup 2


JustWoven


kanjugen


PsikoLoL


FujitoraHS


LEVO


TheFlyingRam


Oyunbros


Stratera


Teamfight Tactics mobile geliyor!


Riot Games, League of Legends'ın 10. yılı kapsamında yaptığı açıklamada TFT'nin mobil versiyonunun da geliştirildiğini ilan etmişti. 2020'nin ilk çeyreğinde mobil cihazlara çıkacak oyun için ön kayıtlar başladı.

League Of Legends, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amatör maçta ortalık karıştı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı
Günlük burç yorumları 22 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı! Max Kruse saçlarını beyaza boyattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:51:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi Dereceli Sezonu başladı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]