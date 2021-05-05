Teamfight Tactics Hesaplaşma 5. Set yayımlandı! - Son Dakika

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan auto battler tarzı oyun Teamfight Tactics Hesaplaşma 5. Set yayımlandı. Teamfight Tactics, Twitter üzerinden bir gönderiyle oyun severlere şu açıklamayla bir gönderi paylaştı:

Hesaplaşma, doğası gereği karanlık bir set olsa da birçok olumlu sürprizi beraberinde getiriyor. Bu sefer oyuna çeşitlilik katacak ve her bir çatışmayı daha da tahmin edilmesi güç hale getirecek yepyeni mekaniklere odaklandık. Fakat ilk rehberlerimizi paylaşmadan önce, sizi Teamfight Tactics'in mahvolmuş yeni dünyasıyla tanıştırmak istiyoruz.

Şimdi gelin birlikte bu yeniliklere birlikte göz atalım!

Hesaplaşma

Gölge Eşyalar

Hesaplaşma Seti'nin ana mekaniği gölge eşyalar. Bunlar normal eşyaların lanetli çeşitleri. Sıradan eşyalara göre daha fazla nitelik ilaveleri veya farklı etkiler sunuyorlar. Fakat bunun karşılığında şampiyonların canlarını veya saldırı güçlerini azaltıyorlar ya da başka olumsuz etkilere sahipler.

Gölge Eşyalar Nasıl Oluşturulur?

Gölge eşyalar, normal eşyalarla aynı şekilde oluşturulur; ancak kullandığınız bileşen eşyalardan birinin lanetli olması gerekir. Unutmayın, bir gölge eşya oluşturduğunuzda bunun geri dönüşü yoktur ve eşyanın son hali daima lanetli olur.

Gölge Eşyalar Nasıl Alınır?

Gölge eşyaları iki farklı yoldan elde edebilirsiniz. Bunlardan biri birkaç bileşen eşyanın her zaman lanetli olduğu şampiyon çemberleri (ilk çember hariç). Bir diğeriyse setle birlikte gelen, ikinci yeni mekanik olan cephanelik.

Cephanelik

Bir karşılaşma sırasında Aşama 2-2, 3-2 ve 4-2 olmak üzere 3 defa ortaya çıkan cephanelik, gölge eşyaların yanında gelen ikinci yenilik. Buradan iki ila dört eşya seçebilirsiniz. Ayrıca ilk ve üçüncü cephanelikte lanetli bileşen eşyalar da çıkabilir.

Spatulalar

Spatula diğer eşyalardan farklı çalışır. Spatula'yla birleştirilen lanetli eşyalar yepyeni bir özellik eşyası oluşturur. Yani toplamda 16 özellik eşyası oluşturabilirsiniz! Bir diğer yandan lanetli Doğanın Kudreti (yani Karanlığın Kudreti), azami takım boyutunuzu 2 birim arttırır; fakat kaybettiğiniz her turda aldığınız hasarı da %100 arttırır.

Gölge Eşyalar

Bir gölge eşyanın şampiyonunuz için etkili olup olmayacağını iyi düşünmelisiniz. Mesela Moralbozanikon daha fazla yakma hasarı verir (ve etki daha uzun sürer) ama bu eşyaya sahip şampiyonların yetenekleriyle verdiği hasar %azalır.