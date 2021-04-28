Teamfight Tactics Hesaplaşma resmi çıkış fragmanı paylaşıldı!

Teamfight Tactics Hesaplaşma Çıkış fragmanı paylaşıldı, yeni set oyuna resmi olarak bugün ekleniyor. Yeni set ile TFT evreninde bambaşka bir yolculuğa hazır olun. İşte yeni set hesaplaşma'nın resmi tanıtım fragmanı sizlerle!

TEAMFIGHT TACTICS HESAPLAŞMA FRAGMANI PAYLŞAŞILDI!

Riot Games her zamanki gibi animasyon işinde kendini aşmış. Yeni setin tanıtım videosu ile birlikte tüm oyuncular da Riot Games'i bir kere daha kutladı. Yaptıkları her bir animasyon ile oyuncuların gönlünde taht kuran Riot, kendini bu konuda geliştirmeye de sürekli devam ediyor.

Paylaşılan tanıtım videosu yeni setin konseptini ve efektlerini tamamen oyunculara aktarabilmiş görünüyor. Videonun küçükte olsun bir hikayesi olması da anlatımı güçlendirmiş görünüyor. Bu video ile birlikte yeni set de oyuna tamamen ekleniyor. Artık TFT bambaşka bir set ile birlikte!