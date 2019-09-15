Son Dakika Haberleri: Teb 12 yaş kızlar ve erkekler türkiye tenis şampiyonası sona erdi
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Teb 12 yaş kızlar ve erkekler türkiye tenis şampiyonası sona erdi

1 saat önce

Ankara'da, 185 sporcunun katıldığı 12 yaş Kızlar ve Erkekler TEB Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.

Teb 12 yaş kızlar ve erkekler türkiye tenis şampiyonası sona erdi, System.String[]
Ankara'da, 185 sporcunun katıldığı 12 yaş Kızlar ve Erkekler TEB Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.
Ankara Tenis Kulübü kortlarında 7 Eylül'de başlayan elemelerin ardından Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakaları bugün yapıldı. Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Tek kızlarda: 1. Nisan Can, 2. Simay Keleş
Çift kızlarda: 1. Elif Sandıkçı-Alanur Heper, 2. Melisa Uğur-Irmak Öztürk
Tek erkeklerde: 1. Haydar Cem Gökpınar, 2. Demir Halisdemir
Tek erkeklerde: 1. Mert Metin Kasap-Egemen Karaman, 2. Rüzgar Yünten-Cem Chrıstopher Küçükhüseyin
Şampiyona sonunda sporculara kupalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın kupa vermesi
Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un kupa vermesi
Toplu fotoğraf çekimi


- Ankara
Türkiye, 1 Nisan, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:31 Kaynak: DHA
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