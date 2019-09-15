Son Dakika Haberleri: Teb 12 yaş kızlar ve erkekler türkiye tenis şampiyonası sona erdi
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Teb 12 yaş kızlar ve erkekler türkiye tenis şampiyonası sona erdi

39 dakika önce

Ankara'da, 185 sporcunun katıldığı 12 yaş Kızlar ve Erkekler TEB Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.

Teb 12 yaş kızlar ve erkekler türkiye tenis şampiyonası sona erdi, System.String[]

Ankara'da, 185 sporcunun katıldığı 12 yaş Kızlar ve Erkekler TEB Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.

Ankara Tenis Kulübü kortlarında 7 Eylül'de başlayan elemelerin ardından Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakaları bugün yapıldı. Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Tek kızlarda: 1. Nisan Can, 2. Simay Keleş

Çift kızlarda: 1. Elif Sandıkçı-Alanur Heper, 2. Melisa Uğur-Irmak Öztürk

Tek erkeklerde: 1. Haydar Cem Gökpınar, 2. Demir Halisdemir

Tek erkeklerde: 1. Mert Metin Kasap-Egemen Karaman, 2. Rüzgar Yünten-Cem Chrıstopher Küçükhüseyin

Şampiyona sonunda sporculara kupalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi.

- Ankara

Türkiye, Ankara, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:06 Kaynak: DHA
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