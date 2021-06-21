TEB Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması "Dünya Yeniden Başlatılıyor: Sen de Yerini Al" temasıyla gerçekleşti

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu yılki Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması'nı "Dünya Yeniden Başlatılıyor: Sen de Yerini Al" temasıyla gerçekleştirdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak gerçekleşen ve inovasyon konusunun ele alındığı etkinlik kapsamında TEB Akıl Fikir Yarışması ödül töreni de yapıldı.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, etkinlikte, TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık ve FutureBright Research Kurucusu ve Yönetici Ortağı Akan Abdula ile "Dünya Yeniden Başlatılıyor" panelinde, gençlerin sorularını yanıtladı. Yazar ve fütürist Brett King de "Bankacılığın ve Her Şeyin Geleceği" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

-"Yaşamak için daima el ele vermeye ihtiyaç var"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, pandemi sürecinin herkese iş birliği yapmanın ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin ardından mahallelerimize, sokaklara, tribünlere, konserlere kavuşuyoruz. Yollarımıza, işlerimize tekrar geri dönüyoruz. Ama geri dönerken bazı kurallar değişiyor. Yaşamak için daima el ele vermeye ihtiyaç var. Bunu da en sert şekilde pandemi döneminde öğrendik. Hayatın her alanında iş birliklerine ihtiyacımız var. Bu bizim iş dünyamız için de geçerli. Pandemide iş birliğini iyi yapanlar ve adapte olabilenler zaten bu dönemi iyi geçirdiler. Zekanın göstergesi adaptasyondur."

Leblebici, fikirlerin ancak çoklu insan katılımıyla hayata geçirilebildiğini aktararak, "Fikirler gelirken o fikirleri hayata geçirecek ortamı yaratmanız lazım. Bu fikirler bizim iş yapış süreçlerimizden ürünlerimize kadar pek çok şeyi değiştiriyor. Yaptığımız işte topluma, çevreye, doğaya katkı sağlamalıyız. Bazı şeyleri yaparken vicdanı öne koymalıyız. Yaşadığımız ortamı düzeltmeliyiz. Bu şekilde dünya daha iyi bir yere gelebilir." ifadelerini kullandı.

"TEB'in inovasyon yolculuğu bundan tam 14 yıl önce başladı"

TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık da TEB'in inovasyon yolculuğunun bundan tam 14 yıl önce başladığını, 14 yılda üniversite öğrencilerinde inovasyon bilincini artırdıklarını, müşterileriyle birlikte ürün ve hizmetlerini yeniden tasarladıklarını, teknolojik girişimcilerin çevik dünyasını ve yeni teknolojilerini bankaya taşıdıklarını bildirdi.

Işık, sektörde birçok ilke imza attıklarını belirterek, "14 yıldır inovasyonu kurumun DNA'sına işlemiş, açık inovasyona inanan ve Türkiye'nin dört bir yanında yenilikçi fikir ve projelerin üretilmesi için çalışan bir banka olarak, TEB Akıl Fikir Yarışması'nı her yıl gerçekleştiriyoruz. icatcikar.com web sitemiz üzerinden gençlerimizin, müşterilerimizin ve girişimcilerimizin birbirinden parlak fikir ve projelerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Işık, yarışmanın bu yıl 181 farklı üniversiteden başvuru aldığını aktararak, bu yıl itibarıyla 12 binin üzerinde başvuru aldıkları yarışmada, projelerin yüzde 70'inin üniversite öğrencilerinden, yüzde 21'inin müşterilerinden geldiğini, 4 yıl önce yarışmaya dahil ettikleri "Teknolojik Girişimci" kategorisine ise 1.153 girişim fikri ile başvuru yapıldığını bildirdi.

Ödüller sahiplerini buldu

TEB Akıl Fikir Yarışması'nın "Öğrenci ve Yeni Mezun" kategorisi birincisi Özlem Tetik, ikincisi Güneş Oğul ve üçüncüsü Nazenin Güre olurken, "Müşteri" kategorisinin birincisi Burak Özdoğan, ikincisi Tutku Aytürk, üçüncüsü Mehmet Temel olarak belirlendi.

Girişimcilerin projelerinin değerlendirildiği "Teknolojik Girişimci" kategorisinde, Berkay Büyüklüoğlu ve Hakan Aktan birinci, Burhan Tutan ikinci, Nuri Sayraç ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere finansal ödüller, akıllı telefon ve burs gibi ödüller verildi.

TEB'in bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdiği TEB Kurum içi Girişimcilik Programı ödülleri de sahiplerini buldu. Programa bu yıl 182 çalışan iç girişim projeleriyle başvurdu. TEB'in Kurum içi Girişimcilik Programı ile kurum içinde iş birliği ve ortak çalışma kültürü gelişirken, TEB'lilerin girişimci yanları da giderek güçleniyor. Program ile kurum içinde yenilikçi ve bankanın geleceğini değiştirebilecek projeler üreten ve projelerini bir girişimci gibi hayata geçiren "iç girişimciler" yetiştirilmesi amaçlanıyor.